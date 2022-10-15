Баринов: «Период в «Локомотиве» тяжелый, надо его пройти»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, как происходила смена руководства в клубе.

— Как вы простились с главным тренером и спортивным директором?

— С тренером я попрощался в самолете. Все, больше ни с кем не прощался? Спортивный директор? Он попрощался со всеми в раздевалке в «Сочи». Он встал в раздевалке с главным тренером и объявил, потом пожал всем руки, всем сказал спасибо за совместную работу. Никакого негатива, ничего не было. Набрался смелости, подошел попрощался, обнял всех. Это жизнь, ребят.

— Как в такой ситуации жить футболистам, когда меняется тренер и разные требования, подходы.

— Период такой в жизни, именно в «Локомотиве». Тяжелый, надо его пройти. Период затянулся? Возможно. Какова доля вины футболистов? Такая же, как и руководителей. Равноценная? На поле мы же играем.