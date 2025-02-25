Футболист «Динамо» Касерес рассказал о своих татуировках

Футболист московского «Динамо» Хуан Касерес в интервью «СЭ» ответил на вопрос о своих татуировках.

— У тебя много татуировок. Что они означают?

— На одной руке мое изображение мальчиком во дворе, играющим с мячом, а потом на поле — уже взрослым футболистом. Написано: «День, о котором думал, день, о котором мечтал, день, когда это свершилось». И дата моего дебюта в чемпионате Аргентины — 14 февраля 2020 года. Исполнилась детская мечта. На другой руке — слон, символ семьи. На ноге — изображение моего района и собака Кальвин. Ее тоже планирую привезти в Москву.

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