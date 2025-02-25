Новичок «Динамо» Касерес назвал свои сильные качества

Футболист московского «Динамо» Хуан Касерес в интервью «СЭ» рассказал о своих сильных качествах на поле.

— Что считаешь своими козырями?

— Я довольно сильный физически. Мой козырь — борьба. Один в один хорошо играю. И в воздухе тоже. Если есть возможность подключиться к атаке — подключаюсь, не только в обороне сижу.

Касерес присоединился к «Динамо» 19 февраля, подписав контракт с бело-голубыми до декабря 2029 года. Ранее 24-летний парагваец выступал за аргентинский «Ланус».