Дарья Карпина отреагировала на возвращение мужа в «Ростов»

Жена Валерия Карпина Дарья отреагировала на возвращение тренера в «Ростов».

«Ну что, Ростов! Я опять не просто болельщица, а жена главного тренера», — написала Дарья в Instagram.

10 марта Карпин продлил контракт со сборной России до конца 2022 года и возглавил «Ростов».

Карпин возглавляет главную команду страны с 23 июля 2021 года. В «Ростове» Карпин работал с 2017 по 2021 год. Изначально планировалось, что полгода он будет совмещать работу, но 2 августа тренер объявил об уходе из клуба.