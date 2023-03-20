Николич: «Не вижу большой разницы между «Спартаком» и «Локомотивом». Где-то у «Локо» даже есть преимущество»

Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич в комментарии для «СЭ» высказался о результатах железнодорожников после возобновления чемпионата России.

«У «Локомотива» сейчас очень качественная команда, которая может спокойно бороться за топ-4. Я не вижу большой разницы между «Динамо», ЦСКА, «Ростовом», «Спартаком» и «Локомотивом». Где-то у «Локо» даже есть преимущество», — сказал Николич «СЭ».

После матча с «Краснодаром» (3:2) «Локомотив» поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ (22 очка). 1 апреля железнодорожники сыграют с «Пари НН» в рамках 21-го тура.