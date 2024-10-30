Камоцци: «Из всех молодых игроков Батраков мне кажется одним из самых интересных»

Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци в разговоре с «СЭ» оценил игру полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

«Из всех молодых российских игроков Батраков кажется мне одним из самых интересных. Но его нужно оценивать в контексте лиги, которая потеряла качество и конкурентоспособность по сравнению с тем, что было 2-3 года назад», — сказал Камоцци «СЭ».

Батраков — воспитанник «Локомотива». В сезоне-2024/25 19-летний россиянин забил 9 голов и сделал 6 результативных передач в 17 матчах за железнодорожников во всех турнирах.