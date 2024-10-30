Литвинов считает, что состав «Спартака» не слабее, чем у «Зенита» и ЦСКА

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов в разговоре с «СЭ» оценил уровень состава красно-белых.

«Какое место «Спартак» занимает в РПЛ по уровню состава? Тяжело отвечать на такие вопросы. Всегда для нас все свои родные и близкие друзья, которые есть в команде, — лучшие из лучших. Поэтому сравнивать с другими не могу. Могу ли сказать, что мы по уровню состава наравне с «Зенитом» или например ЦСКА? Думаю, да», — сказал Литвинов «СЭ».

После 13 туров чемпионата России-2024/25 «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице с 22 очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 11 очков.