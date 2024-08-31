Франко Камоцци: «Соболев принесет пользу «Зениту»
Итальянский футбольный функционер Франко Камоцци поделился мнением о переходе нападающего Александра Соболева в «Зенит».
«Теперь главное, чтобы Саша был счастлив. Я уверен, что он принесет пользу «Зениту». Соболев — очень хороший игрок», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».
«Зенит» объявил о трансфере нападающего в пятницу, 30 августа. Контракт Соболева с сине-бело-голубыми рассчитан на три года с возможностью продления еще на один сезон. Сумма перехода игрока составила десять миллионов евро по данным портала Transfermarkt.
Источник: «РБ Спорт»
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|15
|
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|6
|4
|2
|0
|15-1
|14
|
3
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|
4
|Краснодар
|6
|3
|3
|0
|6-3
|12
|
5
|Динамо
|6
|4
|0
|2
|9-4
|12
|
6
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|6
|3
|2
|1
|9-3
|11
|
7
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|6
|3
|1
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|11-11
|10
|
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|6
|2
|2
|2
|9-12
|8
|
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|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
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|2
|0
|4
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|7
|1
|3
|3
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|6
|
12
|Оренбург
|6
|1
|2
|3
|7-11
|5
|
13
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|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|
14
|Акрон
|6
|1
|1
|4
|7-13
|4
|
15
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|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
|
16
|Ахмат
|6
|0
|4
|2
|4-10
|4
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|31.08
|15:00
|
Химки – ЦСКА
|0 : 2
|31.08
|17:30
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|31.08
|19:45
|
Спартак – Рубин
|- : -
|31.08
|20:00
|
Ахмат – Акрон
|- : -
|1.09
|15:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|1.09
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо Мх
|- : -
|1.09
|19:45
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|1.09
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1
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