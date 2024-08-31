Франко Камоцци: «Соболев принесет пользу «Зениту»

Итальянский футбольный функционер Франко Камоцци поделился мнением о переходе нападающего Александра Соболева в «Зенит».

«Теперь главное, чтобы Саша был счастлив. Я уверен, что он принесет пользу «Зениту». Соболев — очень хороший игрок», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

«Зенит» объявил о трансфере нападающего в пятницу, 30 августа. Контракт Соболева с сине-бело-голубыми рассчитан на три года с возможностью продления еще на один сезон. Сумма перехода игрока составила десять миллионов евро по данным портала Transfermarkt.