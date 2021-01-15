Французский комментатор считает, что Пабло «похоронит себя» в «Локомотиве»

Известный французский комментатор Кристоф Монзи раскритиковал «Бордо» за решение продать защитника Пабло в «Локомотив». Ранее появилась информация, что железнодорожники купят 29-летнего футболиста за 2,5 миллиона евро.

— 2,5 миллиона — это провал, — цитирует girondins4ever.com Монзи. — Он один из лучших в команде. Когда Жан-Луи Гассе сказал, что могут быть хорошие новости, но могут быть и плохие, думаю, он имел в виду этот трансфер.

Это финансово невыгодная сделка. Мы проигрываем по всем направлениям. Он несомненно похоронит себя в этом клубе, который не занимает ведущих позиций в России (восьмое место, к слову). Он все еще входит в четыре-пять лучших футболистов в составе «Бордо» в этом сезоне. Он лидер на поле и хороший парень.

Его продажа — это спортивное самоубийство. Не верю, что он стоит в семь раз дешевле, чем Жюль Кунде. Но мы его продаем так же, как продавали Гаэтана Лаборда в «Монпелье». Чтобы расстаться с таким важным игроком по такой смехотворной цене, должны быть серьезные финансовые необходимости.