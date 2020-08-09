Француженка Ферро победила эстонку Контавейт и выиграла первый турнир после пандемии
9 августа 2020, 22:34
Француженка Фиона Ферро стала победительницей турнира в Палермо. В решающем матче она победила четвертую «сеяную» Анетт Контавейт.
31st Palermo Ladies Open — первый турнир WTA после паузы, вызванной пандемией коронавируса.
Палермо (Италия)
Турнир WTA 31st Palermo Ladies Open
Призовой фонд 202 250 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Финал
Фиона Ферро (Франция) — Анетт Контавейт (Эстония, 4) — 6:2, 7:5
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