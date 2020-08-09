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Француженка Ферро победила эстонку Контавейт и выиграла первый турнир после пандемии

9 августа 2020, 22:34

Француженка Фиона Ферро стала победительницей турнира в Палермо. В решающем матче она победила четвертую «сеяную» Анетт Контавейт.

31st Palermo Ladies Open — первый турнир WTA после паузы, вызванной пандемией коронавируса.

Палермо (Италия)

Турнир WTA 31st Palermo Ladies Open

Призовой фонд 202 250 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Фиона Ферро (Франция) — Анетт Контавейт (Эстония, 4) — 6:2, 7:5

Дополнительная информация:

https://tennis.sport-express.ru/wta/palermo/2020/

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