France Football утверждает: Блан отказал "Зениту"

Бывший главный тренер "ПСЖ" и сборной Франции Лоран Блан отказался возглавить "Зенит", информирует France Football. Как утверждает французское издание, 53-летний специалист вежливо отказал пятикратному чемпиону России. Когда точно это произошло, не сообщается.

По всей видимости, предложение было сделано после победы в премьер-лиге-2018/19, которая и стала пятой для питерского клуба.

При этом не исключено, что ведущее французское издание ошибочно назвало клуб.

Блан находится без работы с 2016 года, когда покинул "ПСЖ" после тех сезонов работы.

В прошлом сезоне "Зенит" стал чемпионом России под руководством Сергея Семака​.