Каманцев: «Матч «Краснодара» и «Зенита» был самым сложным для судейства за несколько лет»
Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев оценил сложность матча 9-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом» (0:2). Главным арбитром встречи был Сергей Карасев.
«Первое, что хотелось бы отметить, что, наверное, за последние несколько лет это был один из сложнейших матчей, которые я видел на стадионе, в плане судейства, болельщиков, игроков, эмоций. Эксперты еще дадут оценку, но я доволен работой Сергея. Надеюсь, что теперь у него будет восходящий тренд и мы будем видеть отличное качество его работы», — приводит слова Каманцева ТАСС.
После этого матча «Зенит» с 16 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, «Краснодар» с 19 очками — на первой строчке.
Источник: ТАСС
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|15-8
|22
|
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|0
|18-9
|22
|
3
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
4
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
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|13
|
7
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|3
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|6
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|12
|
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|10
|2
|6
|2
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|12
|
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|2
|6
|3
|15-17
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|
11
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|3
|2
|5
|11-17
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|
12
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|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
13
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
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|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
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|10
|1
|2
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|10-25
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|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|1 : 2
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|1 : 1
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|3 : 3
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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