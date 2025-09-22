Каманцев: «Матч «Краснодара» и «Зенита» был самым сложным для судейства за несколько лет»

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев оценил сложность матча 9-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом» (0:2). Главным арбитром встречи был Сергей Карасев.

«Первое, что хотелось бы отметить, что, наверное, за последние несколько лет это был один из сложнейших матчей, которые я видел на стадионе, в плане судейства, болельщиков, игроков, эмоций. Эксперты еще дадут оценку, но я доволен работой Сергея. Надеюсь, что теперь у него будет восходящий тренд и мы будем видеть отличное качество его работы», — приводит слова Каманцева ТАСС.

После этого матча «Зенит» с 16 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, «Краснодар» с 19 очками — на первой строчке.