Медики «Зенита» спасли мальчика в Сочи

Как стало известно «СЭ», члены медицинского штаба молодежной команды «Зенита» оказали неотложную помощь подростку во время выезда в Сочи.

По нашим данным, 18 мая около 21.00 во время прогулки рядом с отелем врач «Зенита-м» Юрий Васин и массажист Дмитрий Неклюдов стали свидетелями ДТП с участием такси и самокатчика — автомобиль сбил мальчика, результатом стал открытый перелом и обильное кровотечение.

Васин и Неклюдов вызвали скорую, взяли у водителя такси бинты и сделали перевязку, чтобы избежать большой кровопотери до прибытия неотложки, общались с пострадавшим, поддерживая его эмоциональное состояние. Зенитовцы оставались с юным сочинцем 20-25 минут до момента прибытия кареты скорой помощи и передали его коллегам, которые доставили пациента в больницу. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает.

(Вячеслав Короткин)