Николсон: «Я скучал по России, пока играл в «Клермоне». Было непросто, в Москве у меня много друзей»

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон рассказал, что скучал по России, пока играл за «Клермон» на правах аренды в сезоне-2023/24.

Форвард выступал за французскую команду с сентября 2023 года по июнь 2024 года, он забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи в 28 матчах за клуб.

«Я скучал по России, пока играл в «Клермоне». Жил здесь полтора года, привык к этой стране. После переезда во Францию мне пришлось заново адаптироваться. Было непросто, потому что в Москве у меня осталось много друзей. Все это время я общался с Данилом Пруцевым, Наилем Умяровым. Когда вернулся, было приятно вновь увидеть партнеров, наш стадион, снова испытать эту атмосферу. Мне этого очень не хватало», — приводит Sport24 слова Николсона.

В сезоне-2024/25 Николсон забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 3 матчах за «Спартак» во всех турнирах.