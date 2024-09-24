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Ринат Билялетдинов о Батракове: «Ему не стоит повторять путь Глушенкова»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов оценил прогресс полузащитника железнодорожников Алексея Батракова.

«Не могу сказать, что его игра для меня, как снег на голову. Он молодец, что быстро адаптировался, вписался в структуру игры команды. Для меня больше приятной неожиданностью стало то, что «Локомотив», который внушал опасения после потери ведущих футболистов, вдруг заиграл в другой футбол, более высококачественный. Получается, это было продуманное решение — в клубе уже знали, кем будут заменять ушедших ребят. И мы сейчас это видим. Все было рассчитано правильно. Хотя, мне кажется, в клубе сами до конца не ожидали, что так получится.
Спады у него будут в любом случае. Железных футболистов не существует. Износ ресурсов есть у каждого человека. А Батраков еще находится в стадии роста. И тут очень важный момент для медицинского штаба команды, особенно для тренера-реабилитолога. Он должен заниматься профилактикой, давать рекомендации. Важно поймать начало износа и предпринять меры: дать отдохнуть игроку или менять характер работы. Любой спад футболиста важно минимизировать, чтобы сократить его время. Иначе можно получить травматизм условного Измайлова. Любой запредельный перегруз может помешать восстановлению. Кроме того, есть много примеров, как негативно оборачивается психологическое давление на футболиста.
Путь Глушенкова и переход в «Зенит»? Я думаю, не стоит этого делать. В «Локомотиве» хорошая команда, а там его могут сломать. Сейчас он растет, и это надо закрепить. В другой команде сменятся акценты, и он должен будет тратить время на то, чтобы приспособиться. Как он адаптируется, никто не знает. Я бы этот и следующий сезон не стал дергаться. Тем более что «Локомотив» тоже имеет шансы побороться за чемпионство. А потом уже можно думать. Но сейчас надо все это выкинуть из головы. Иногда специально сбрасывают информацию, чтобы ослабить конкурента», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Билялетдинова.

Батраков — воспитанник «Локомотива». В сезоне-2024/25 19-летний россиянин забил 7 голов и сделал 5 результативных передач в 12 матчах во всех турнирах.

Источник: Евро-Футбол.Ру
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 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 9 7 0 2 22-13 21
4
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
5
 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
9
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
10
 Кр. Советов 9 3 1 5 9-14 10
11
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
12
 Пари НН 9 2 1 6 7-18 7
13
 Оренбург 9 1 4 4 11-17 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
15
 Ахмат 9 0 6 3 7-15 6
16
 Факел 9 1 2 6 4-17 5
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21.09 14:00
Акрон – Краснодар
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Зенит – Факел
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21.09 19:00
Рубин – ЦСКА
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 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

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 7
Манфред Угальде

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Алексей Батраков

Алексей Батраков

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