Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев прокомментировал новый пост форварда «Локомотива» Федора Смолова в Instagram. 15 февраля 31-летний футболист московского клуба показал фото с хавбеком «Ростова» Павлом Мамаевым.

«Лучше убери своих детишек от экрана», — написал под постом Игнатьев.

В комментариях под сообщением игрока «Рубина» пользователи сети в негативном ключе шутили над Игнатьевым.

privet.poka.proshai: «Столько понтов (использовано более грубое слово), а на деле брево, которое игру в футбол кинуло на второй план. И да, хадыженское — ссанина».

Игнатьев: «Столько понтов (использовано более грубое слово), а на деле даже не человек , который может сказать в лицо — ссанина».

Переписка Ивана Игнатьева с пользователем Instagram. Фото Instagram

В текущем сезоне Игнатьев провел 16 матчей за казанцев, забил два гола и сделал одну результативную передачу.