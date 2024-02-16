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16 февраля, 11:30

Форвард «Пари НН» Зе Турбо убежден, что РПЛ входит в топ-6 лучших лиг

Алина Савинова
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Нападающий «Пари НН» Зе Турбо поделился мнением об уровне чемпионата России.

«РПЛ — лига, где много борьбы, игрокам важно иметь хорошую физическую форму. По этому параметру российский чемпионат входит в топ-5. Если говорить в общем, то ваш чемпионат входит в топ-6: АПЛ, ла лига, бундеслига, серия А, лига 1 и РПЛ», — приводит «РБ Спорт» слова Зе Турбо.

Также футболист рассказал о положительных и отрицательных сторонах РПЛ.

«Мне нравятся стадионы, поля и организация игр, а также высокая интенсивность в чемпионате. Единственный отрицательный момент — сложно привыкать к холоду в начале зимы. Зрители, смотря на твою игру, думают, что у тебя травма, а на самом деле тебе просто холодно. Из-за холода мы не можем давать хорошее зрелище», — добавил он.

Зе Турбо перешел в «Пари НН» летом 2023 года. За команду из Нижнего Новгорода 27-летний форвард провел 17 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу. До этого футболист выступал за такие клубы, как «Аль-Мархия», «Наньтун Чжиюнь», «Шаффхаузен», «Грассхоппер», «Катанья», «Ольяненсе» и другие.

Ранее стало известно, что РПЛ заняла второе место в Европе по некоммерческим доходам за 2022 год (260 миллионов долларов), а выручка клубов российской премьер-лиги за сезон-2022/23 составила 1,050 миллиарда евро.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
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