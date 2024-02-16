Форвард «Пари НН» Зе Турбо убежден, что РПЛ входит в топ-6 лучших лиг

Нападающий «Пари НН» Зе Турбо поделился мнением об уровне чемпионата России.

«РПЛ — лига, где много борьбы, игрокам важно иметь хорошую физическую форму. По этому параметру российский чемпионат входит в топ-5. Если говорить в общем, то ваш чемпионат входит в топ-6: АПЛ, ла лига, бундеслига, серия А, лига 1 и РПЛ», — приводит «РБ Спорт» слова Зе Турбо.

Также футболист рассказал о положительных и отрицательных сторонах РПЛ.

«Мне нравятся стадионы, поля и организация игр, а также высокая интенсивность в чемпионате. Единственный отрицательный момент — сложно привыкать к холоду в начале зимы. Зрители, смотря на твою игру, думают, что у тебя травма, а на самом деле тебе просто холодно. Из-за холода мы не можем давать хорошее зрелище», — добавил он.

Зе Турбо перешел в «Пари НН» летом 2023 года. За команду из Нижнего Новгорода 27-летний форвард провел 17 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу. До этого футболист выступал за такие клубы, как «Аль-Мархия», «Наньтун Чжиюнь», «Шаффхаузен», «Грассхоппер», «Катанья», «Ольяненсе» и другие.

Ранее стало известно, что РПЛ заняла второе место в Европе по некоммерческим доходам за 2022 год (260 миллионов долларов), а выручка клубов российской премьер-лиги за сезон-2022/23 составила 1,050 миллиарда евро.