Фомин о сборах «Динамо»: «Сейчас точно одни из самых тяжелых»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин поделился впечатлениями от начала сборов клуба.

— Все вернулись из отпуска в хорошем настроении, и с первой тренировки все работают с удовольствием, — приводит слова Фомина «Известия». — И хотя сборы очень тяжелые, все здорово работают. Понимают, что надо быть в хорошей физической форме, чтобы играть и с мячом, и без мяча, и переключаться с одного на другое. Так что все на позитиве, все нормально.

— Это самые тяжелые сборы в вашей жизни?

— Не хочу сравнивать с тем, что было раньше, но сейчас точно — одни из самых тяжелых.

Марцел Личка возглавил «Динамо» 22 июня. Чех подписал контракт с клубом до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на два года.

В прошлом сезоне бело-голубые заняли девятое место в РПЛ с 45 очками в 30 матчах.