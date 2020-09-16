Форвард ЦСКА Эджуке заявил, что старается подражать Неймару

Нападающий ЦСКА Чиди Эджуке рассказал о том, кому он пытается подражать.

— Где научились так работать с мячом?

— Мне кажется, я с этим родился. Начал играть и обнаружил в себе такое качество. Чем дольше занимался футболом, тем больше повышал уровень техники.

— Кого-то пытались копировать, или это уникальный стиль?

— Есть несколько образцов для подражания: Ромарио, Неймар, Окоча. Эти футболисты обладают большим набором качеств. Все время смотрю эпизоды и пытаюсь взять что-то для себя. (Севастиан Терлецкий)

Эджуке. Он не мог купить бутсы и играл босиком. А в дерби добил «Спартак»