Фоменко: «Глебову комфортнее играть на месте левого вингера»
Бывший тренер ЦСКА Олег Фоменко в интервью «СЭ» оценил игру полузащитника армейцев Кирилла Глебова.
— Перейдем к Кириллу Глебову. Не кажется ли вам, что в нынешней схеме он чувствует себя не совсем комфортно? Не показалось, что против «Динамо» он нередко смещался в центр и фактически действовал вторым нападающим рядом с Лусиано?
— Думаю, это была тренерская установка на конкретный матч. Было отчетливо видно, что при обороне ЦСКА перестраивался на схему 3-5-2. Глебов поднимался выше и действовал рядом с нападающим, закрывал середину.
Логика понятна. «Динамо» играет с высокой линией обороны, поэтому тренеры армейцев хотели использовать скорость Кирилла за спинами защитников бело-голубых. И это работало. Вспомните, как Глебов убежал один на один с Луневым. Там, правда, чуть до его удаления дело не дошло — хорошо, что обошлось. Судья — молодец, разобрался, да и Лунев надежно сыграл.
При этом лично мне кажется, что Глебову комфортнее на позиции левого вингера.
— Почему?
— Когда Кирилл получает мяч на левом фланге, смещается под правую ногу и набирает скорость, он становится особенно опасен. Там ему проще использовать свои сильные качества. Мы это видели в кубковой встрече с «Ростовом».
А вот Ванька Олейников, на мой взгляд, больше подходит на роль второго нападающего, чем Глебов.
— Вот как?
— Я видел, как Иван играл в других командах. Он футболист другого плана, более творческий.
Глебов — это прежде всего скорость, техника, резкость, умение обыгрывать на пространстве. А Олейникову нужно давать свободу. Он любит нестандартные решения, умеет обострять из центральной зоны.
Сейчас Иван в какой-то степени привязан к позиции. Мне кажется, его нужно раскрепощать. Тогда он принесет еще больше пользы. В том же подыгрыше Олейников действует эффективнее Глебова, — сказал Фоменко «СЭ».
В этом сезоне 20-летний Глебов провел 15 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал четыре результативные передачи.
ЦСКА в 12-м туре РПЛ сыграет со «Спартаком» в воскресенье, 25 октября. Начало — в 16.00 по московскому времени.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Динамо
|12
|8
|1
|3
|19-12
|25
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2
|Зенит
|11
|8
|0
|3
|25-13
|24
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3
|Спартак
|11
|7
|2
|2
|21-8
|23
|
4
|Краснодар
|12
|6
|5
|1
|20-14
|23
|
5
|ЦСКА
|11
|6
|4
|1
|19-12
|22
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
8
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
9
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
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10
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|11-17
|12
|
11
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
12
|Рубин
|12
|2
|6
|4
|12-18
|12
|
13
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
|Факел
|12
|1
|3
|8
|8-20
|6
|23.10
|19:30
|Ахмат – Оренбург
|0 : 1
|24.10
|12:45
|Акрон – Динамо
|3 : 1
|24.10
|15:00
|Факел – Родина
|0 : 1
|24.10
|17:15
|Рубин – Крылья Советов
|0 : 2
|24.10
|19:30
|Краснодар – Балтика
|1 : 1
|25.10
|13:45
|Ростов – Локомотив
|- : -
|25.10
|16:00
|ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.10
|18:30
|Зенит – Динамо Мх
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|9
|
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Александр Соболев
Зенит
|8
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Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
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Педро
Зенит
|6
|
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Маркиньос
Спартак
|4
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Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
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Илья Рожков
Рубин
|11
|1
|2
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Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1