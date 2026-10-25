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Фоменко: «Глебову комфортнее играть на месте левого вингера»

Фоменко: «Глебову комфортнее играть на месте левого вингера»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший тренер ЦСКА Олег Фоменко в интервью «СЭ» оценил игру полузащитника армейцев Кирилла Глебова.

— Перейдем к Кириллу Глебову. Не кажется ли вам, что в нынешней схеме он чувствует себя не совсем комфортно? Не показалось, что против «Динамо» он нередко смещался в центр и фактически действовал вторым нападающим рядом с Лусиано?

— Думаю, это была тренерская установка на конкретный матч. Было отчетливо видно, что при обороне ЦСКА перестраивался на схему 3-5-2. Глебов поднимался выше и действовал рядом с нападающим, закрывал середину.

Логика понятна. «Динамо» играет с высокой линией обороны, поэтому тренеры армейцев хотели использовать скорость Кирилла за спинами защитников бело-голубых. И это работало. Вспомните, как Глебов убежал один на один с Луневым. Там, правда, чуть до его удаления дело не дошло — хорошо, что обошлось. Судья — молодец, разобрался, да и Лунев надежно сыграл.

При этом лично мне кажется, что Глебову комфортнее на позиции левого вингера.

— Почему?

— Когда Кирилл получает мяч на левом фланге, смещается под правую ногу и набирает скорость, он становится особенно опасен. Там ему проще использовать свои сильные качества. Мы это видели в кубковой встрече с «Ростовом».

А вот Ванька Олейников, на мой взгляд, больше подходит на роль второго нападающего, чем Глебов.

— Вот как?

— Я видел, как Иван играл в других командах. Он футболист другого плана, более творческий.

Глебов — это прежде всего скорость, техника, резкость, умение обыгрывать на пространстве. А Олейникову нужно давать свободу. Он любит нестандартные решения, умеет обострять из центральной зоны.

Сейчас Иван в какой-то степени привязан к позиции. Мне кажется, его нужно раскрепощать. Тогда он принесет еще больше пользы. В том же подыгрыше Олейников действует эффективнее Глебова, — сказал Фоменко «СЭ».

В этом сезоне 20-летний Глебов провел 15 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал четыре результативные передачи.

ЦСКА в 12-м туре РПЛ сыграет со «Спартаком» в воскресенье, 25 октября. Начало — в 16.00 по московскому времени.

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РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Кирилл Глебов
Олег Фоменко
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
5
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
8
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
9
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
10
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо 3 : 1
24.10 15:00 Факел – Родина 0 : 1
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов 0 : 2
24.10 19:30 Краснодар – Балтика 1 : 1
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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Максим Глушенков
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П
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Спартак

 4
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Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

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