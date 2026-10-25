Фоменко: «Глебову комфортнее играть на месте левого вингера»

Бывший тренер ЦСКА Олег Фоменко в интервью «СЭ» оценил игру полузащитника армейцев Кирилла Глебова.

— Перейдем к Кириллу Глебову. Не кажется ли вам, что в нынешней схеме он чувствует себя не совсем комфортно? Не показалось, что против «Динамо» он нередко смещался в центр и фактически действовал вторым нападающим рядом с Лусиано?

— Думаю, это была тренерская установка на конкретный матч. Было отчетливо видно, что при обороне ЦСКА перестраивался на схему 3-5-2. Глебов поднимался выше и действовал рядом с нападающим, закрывал середину.

Логика понятна. «Динамо» играет с высокой линией обороны, поэтому тренеры армейцев хотели использовать скорость Кирилла за спинами защитников бело-голубых. И это работало. Вспомните, как Глебов убежал один на один с Луневым. Там, правда, чуть до его удаления дело не дошло — хорошо, что обошлось. Судья — молодец, разобрался, да и Лунев надежно сыграл.

При этом лично мне кажется, что Глебову комфортнее на позиции левого вингера.

— Почему?

— Когда Кирилл получает мяч на левом фланге, смещается под правую ногу и набирает скорость, он становится особенно опасен. Там ему проще использовать свои сильные качества. Мы это видели в кубковой встрече с «Ростовом».

А вот Ванька Олейников, на мой взгляд, больше подходит на роль второго нападающего, чем Глебов.

— Вот как?

— Я видел, как Иван играл в других командах. Он футболист другого плана, более творческий.

Глебов — это прежде всего скорость, техника, резкость, умение обыгрывать на пространстве. А Олейникову нужно давать свободу. Он любит нестандартные решения, умеет обострять из центральной зоны.

Сейчас Иван в какой-то степени привязан к позиции. Мне кажется, его нужно раскрепощать. Тогда он принесет еще больше пользы. В том же подыгрыше Олейников действует эффективнее Глебова, — сказал Фоменко «СЭ».

В этом сезоне 20-летний Глебов провел 15 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал четыре результативные передачи.

ЦСКА в 12-м туре РПЛ сыграет со «Спартаком» в воскресенье, 25 октября. Начало — в 16.00 по московскому времени.

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