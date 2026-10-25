Фоменко: «А если бы Алвес забил, мы бы говорили о том, какой Игдисамов молодец?»
Бывший тренер ЦСКА Олег Фоменко в интервью «СЭ» оценил игру полузащитника армейцев Матеуса Алвеса.
— Владислав Радимов после матча с «Динамо» покритиковал Игдисамова за замену Глебова на Алвеса. По его мнению, армейцы потеряли в скорости и мобильности.
— А у меня возникает встречный вопрос. Если бы Алвес реализовал свой момент, о чем бы мы сейчас говорили? О том, что замена Игдисамова сработала?
— Видимо, да.
— Наверное, сразу бы сказали, какой тренер армейцев молодец, как здорово угадал с Алвесом. И наверняка добавили бы, что Глебов к тому времени уже подсел физически.
Алвес не забил, и теперь многие обсуждают ошибку тренера. Хотя, реализуй он свой момент, никому бы и в голову не пришло критиковать эту замену. Поэтому я бы не стал делать такие категоричные выводы. На мой взгляд, после 75-й минуты ЦСКА просел не из-за ухода Глебова.
— А из-за чего?
— Команда в целом стала уступать в центре поля. Нужно понимать, какая нагрузка ложится на Облякова и Кисляка. Они играют в чемпионате, Кубке, вызываются в сборную. Огромный объем работы, постоянные матчи! При этом равноценной замены им сейчас нет. Рано или поздно такая нагрузка начинает сказываться...
— А что с Матеусом Алвесом? Он ярко начинал в ЦСКА, но затем сбавил обороты, были травмы. Челестини перестал на него рассчитывать. Да и сейчас Игдисамов не всегда находит ему место в составе.
— Здесь очень важна игровая схема. Алвес по своим качествам больше подходит на позицию «десятки», ему комфортнее находиться ближе к центру поля.
Когда команда играла по схеме 4-2-3-1, он выглядел гораздо ярче. В нынешней системе ему сложнее найти оптимальную позицию.
Плюс, насколько я помню, была история со сборной. Он хотел сыграть на молодежном чемпионате мира, получил вызов в сборную Бразилии, но клуб не отпустил. Я не знаю всех нюансов, но, думаю, психологически это могло его где-то подкосить.
Потом последовали травма, спад, смена тренера. Одно наложилось на другое. В итоге год получился скомканным. А ведь начинал он действительно очень ярко.
Хотя, забей он в дерби с «Динамо», все бы забыли о его каких-то недостатках. Критерием работы в любом случае является результат, — сказал Фоменко «СЭ».
В этом сезоне 21-летний бразилец провел 12 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи.
ЦСКА в 12-м туре РПЛ сыграет со «Спартаком» в воскресенье, 25 октября. Начало — в 16.00 по московскому времени.
2466982
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|12
|8
|1
|3
|19-12
|25
|
2
|Зенит
|11
|8
|0
|3
|25-13
|24
|
3
|Спартак
|11
|7
|2
|2
|21-8
|23
|
4
|Краснодар
|12
|6
|5
|1
|20-14
|23
|
5
|ЦСКА
|11
|6
|4
|1
|19-12
|22
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
8
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
9
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
10
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|11-17
|12
|
11
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
12
|Рубин
|12
|2
|6
|4
|12-18
|12
|
13
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
|Факел
|12
|1
|3
|8
|8-20
|6
|23.10
|19:30
|Ахмат – Оренбург
|0 : 1
|24.10
|12:45
|Акрон – Динамо
|3 : 1
|24.10
|15:00
|Факел – Родина
|0 : 1
|24.10
|17:15
|Рубин – Крылья Советов
|0 : 2
|24.10
|19:30
|Краснодар – Балтика
|1 : 1
|25.10
|13:45
|Ростов – Локомотив
|- : -
|25.10
|16:00
|ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.10
|18:30
|Зенит – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|11
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1