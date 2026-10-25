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Фоменко: «А если бы Алвес забил, мы бы говорили о том, какой Игдисамов молодец?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший тренер ЦСКА Олег Фоменко в интервью «СЭ» оценил игру полузащитника армейцев Матеуса Алвеса.

— Владислав Радимов после матча с «Динамо» покритиковал Игдисамова за замену Глебова на Алвеса. По его мнению, армейцы потеряли в скорости и мобильности.

— А у меня возникает встречный вопрос. Если бы Алвес реализовал свой момент, о чем бы мы сейчас говорили? О том, что замена Игдисамова сработала?

— Видимо, да.

— Наверное, сразу бы сказали, какой тренер армейцев молодец, как здорово угадал с Алвесом. И наверняка добавили бы, что Глебов к тому времени уже подсел физически.

Алвес не забил, и теперь многие обсуждают ошибку тренера. Хотя, реализуй он свой момент, никому бы и в голову не пришло критиковать эту замену. Поэтому я бы не стал делать такие категоричные выводы. На мой взгляд, после 75-й минуты ЦСКА просел не из-за ухода Глебова.

— А из-за чего?

— Команда в целом стала уступать в центре поля. Нужно понимать, какая нагрузка ложится на Облякова и Кисляка. Они играют в чемпионате, Кубке, вызываются в сборную. Огромный объем работы, постоянные матчи! При этом равноценной замены им сейчас нет. Рано или поздно такая нагрузка начинает сказываться...

— А что с Матеусом Алвесом? Он ярко начинал в ЦСКА, но затем сбавил обороты, были травмы. Челестини перестал на него рассчитывать. Да и сейчас Игдисамов не всегда находит ему место в составе.

— Здесь очень важна игровая схема. Алвес по своим качествам больше подходит на позицию «десятки», ему комфортнее находиться ближе к центру поля.

Когда команда играла по схеме 4-2-3-1, он выглядел гораздо ярче. В нынешней системе ему сложнее найти оптимальную позицию.

Плюс, насколько я помню, была история со сборной. Он хотел сыграть на молодежном чемпионате мира, получил вызов в сборную Бразилии, но клуб не отпустил. Я не знаю всех нюансов, но, думаю, психологически это могло его где-то подкосить.

Потом последовали травма, спад, смена тренера. Одно наложилось на другое. В итоге год получился скомканным. А ведь начинал он действительно очень ярко.

Хотя, забей он в дерби с «Динамо», все бы забыли о его каких-то недостатках. Критерием работы в любом случае является результат, — сказал Фоменко «СЭ».

В этом сезоне 21-летний бразилец провел 12 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи.

ЦСКА в 12-м туре РПЛ сыграет со «Спартаком» в воскресенье, 25 октября. Начало — в 16.00 по московскому времени.

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РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Игдисамов
Матеус Алвес
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Обляков может повторить личный рекорд по голам за сезон РПЛ в дерби со «Спартаком»

«Спартак» выиграл два последних официальных дерби у ЦСКА с одинаковым счетом
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
5
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
8
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
9
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
10
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо 3 : 1
24.10 15:00 Факел – Родина 0 : 1
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов 0 : 2
24.10 19:30 Краснодар – Балтика 1 : 1
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
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 3 1 1
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