Фоменко: «А если бы Алвес забил, мы бы говорили о том, какой Игдисамов молодец?»

Бывший тренер ЦСКА Олег Фоменко в интервью «СЭ» оценил игру полузащитника армейцев Матеуса Алвеса.

— Владислав Радимов после матча с «Динамо» покритиковал Игдисамова за замену Глебова на Алвеса. По его мнению, армейцы потеряли в скорости и мобильности.

— А у меня возникает встречный вопрос. Если бы Алвес реализовал свой момент, о чем бы мы сейчас говорили? О том, что замена Игдисамова сработала?

— Видимо, да.

— Наверное, сразу бы сказали, какой тренер армейцев молодец, как здорово угадал с Алвесом. И наверняка добавили бы, что Глебов к тому времени уже подсел физически.

Алвес не забил, и теперь многие обсуждают ошибку тренера. Хотя, реализуй он свой момент, никому бы и в голову не пришло критиковать эту замену. Поэтому я бы не стал делать такие категоричные выводы. На мой взгляд, после 75-й минуты ЦСКА просел не из-за ухода Глебова.

— А из-за чего?

— Команда в целом стала уступать в центре поля. Нужно понимать, какая нагрузка ложится на Облякова и Кисляка. Они играют в чемпионате, Кубке, вызываются в сборную. Огромный объем работы, постоянные матчи! При этом равноценной замены им сейчас нет. Рано или поздно такая нагрузка начинает сказываться...

— А что с Матеусом Алвесом? Он ярко начинал в ЦСКА, но затем сбавил обороты, были травмы. Челестини перестал на него рассчитывать. Да и сейчас Игдисамов не всегда находит ему место в составе.

— Здесь очень важна игровая схема. Алвес по своим качествам больше подходит на позицию «десятки», ему комфортнее находиться ближе к центру поля.

Когда команда играла по схеме 4-2-3-1, он выглядел гораздо ярче. В нынешней системе ему сложнее найти оптимальную позицию.

Плюс, насколько я помню, была история со сборной. Он хотел сыграть на молодежном чемпионате мира, получил вызов в сборную Бразилии, но клуб не отпустил. Я не знаю всех нюансов, но, думаю, психологически это могло его где-то подкосить.

Потом последовали травма, спад, смена тренера. Одно наложилось на другое. В итоге год получился скомканным. А ведь начинал он действительно очень ярко.

Хотя, забей он в дерби с «Динамо», все бы забыли о его каких-то недостатках. Критерием работы в любом случае является результат, — сказал Фоменко «СЭ».

В этом сезоне 21-летний бразилец провел 12 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи.

ЦСКА в 12-м туре РПЛ сыграет со «Спартаком» в воскресенье, 25 октября. Начало — в 16.00 по московскому времени.

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