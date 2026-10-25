Глушенков и Соболев забили 68 процентов голов «Зенита» в РПЛ

Нападающие «Зенита» Максим Глушенков и Александр Соболев забили 17 из 25 мячей петербургской команды в первых 11 турах чемпионата России сезона-2026/27. На долю двух россиян приходится 68 процентов голов клуба.

Глушенков возглавляет список бомбардиров с девятью мячами, Соболев занимает второе место с восемью. Остальные футболисты «Зенита» в общей сложности забили в чемпионате восемь голов.

После 11 туров у петербуржцев 24 очка. Команда одержала восемь побед и потерпела три поражения, не сыграв ни одного матча вничью. По количеству забитых мячей «Зенит» лидирует в РПЛ, а по разнице голов имеет показатель плюс 12.

В предыдущем туре петербургский клуб обыграл «Ахмат» со счетом 3:2. Глушенков вновь отличился и довел личную результативность до девяти голов. Эта победа позволила команде продолжить борьбу за первое место и сохранить отставание от лидирующего «Динамо» в одно очко.

В 12-м туре «Зенит» встретится с махачкалинским «Динамо». Матч пройдет 25 октября в Санкт-Петербурге, начало — в 18.30 мск. Перед игрой петербуржцы отстают от лидирующего московского «Динамо» на одно очко.