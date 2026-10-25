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Глушенков и Соболев забили 68 процентов голов «Зенита» в РПЛ

Антон Роговский
Александр Соболев.
Фото Александр Федоров., «СЭ»

Нападающие «Зенита» Максим Глушенков и Александр Соболев забили 17 из 25 мячей петербургской команды в первых 11 турах чемпионата России сезона-2026/27. На долю двух россиян приходится 68 процентов голов клуба.

Глушенков возглавляет список бомбардиров с девятью мячами, Соболев занимает второе место с восемью. Остальные футболисты «Зенита» в общей сложности забили в чемпионате восемь голов.

После 11 туров у петербуржцев 24 очка. Команда одержала восемь побед и потерпела три поражения, не сыграв ни одного матча вничью. По количеству забитых мячей «Зенит» лидирует в РПЛ, а по разнице голов имеет показатель плюс 12.

Максим Глушенков (&laquo;Зенит&raquo;).«Зенит» никогда не проигрывал махачкалинскому «Динамо». Клуб из Дагестана не отнимал у петербуржцев даже ничью

В предыдущем туре петербургский клуб обыграл «Ахмат» со счетом 3:2. Глушенков вновь отличился и довел личную результативность до девяти голов. Эта победа позволила команде продолжить борьбу за первое место и сохранить отставание от лидирующего «Динамо» в одно очко.

В 12-м туре «Зенит» встретится с махачкалинским «Динамо». Матч пройдет 25 октября в Санкт-Петербурге, начало — в 18.30 мск. Перед игрой петербуржцы отстают от лидирующего московского «Динамо» на одно очко.

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Александр Соболев
Максим Глушенков
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Зенит
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
5
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
8
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
9
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
10
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо 3 : 1
24.10 15:00 Факел – Родина 0 : 1
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов 0 : 2
24.10 19:30 Краснодар – Балтика 1 : 1
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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