Обляков может повторить личный рекорд по голам за сезон РПЛ в дерби со «Спартаком»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков может повторить личный рекорд результативности в чемпионате России уже в матче 12-го тура со «Спартаком», который пройдет 25 октября.

В сезоне-2026/27 на счету 28-летнего футболиста семь голов за 11 встреч РПЛ. Его лучший показатель за один чемпионат — восемь мячей в сезоне-2022/23. Один гол в ближайшем дерби позволит ему повторить достижение, два — впервые добраться до девяти.

Обляков уже приблизился к максимуму значительно раньше конца сезона. В сезоне-2022/23 для восьми голов ему понадобилось 28 матчей. В сезоне-2024/25 он отличился семь раз в 29 играх, а в прошлом чемпионате забил шесть мячей в 29 встречах.

Сейчас полузащитник занимает третье место в списке бомбардиров РПЛ. Впереди только два игрока «Зенита»: Максим Глушенков с девятью голами и Александр Соболев с восемью. Помимо семи голов, у Облякова есть одна результативная передача в чемпионате.

ЦСКА после 11 туров набрал 22 очка и занимает четвертое место. «Спартак» с 23 очками идет третьим. Московское дерби состоится на «ВЭБ Арене» 25 октября и начнется в 16.00 мск.