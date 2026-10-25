Экс-тренер ЦСКА Фоменко объяснил, почему против «Спартака» должен сыграть Тороп, а не Бориско
Бывший тренер ЦСКА Олег Фоменко в интервью «СЭ» заявил, что голкиперу армейцев Владиславу Торопу нужно дать шанс сыграть со «Спартаком» в 12-м туре РПЛ.
— Один из главных вопросов перед дерби — кто сыграет в воротах ЦСКА? Владислав Тороп допустил результативную ошибку в матче с «Динамо», да и при розыгрышах мяча у своих ворот действовал не всегда уверенно. Ждете в старте Бориско?
— Сейчас тяжело что-то прогнозировать. Бориско — хороший вратарь, мы прекрасно видели, как он играл в «Балтике». Но и Торопа я бы не спешил списывать со счетов.
Да, Влад допустил ошибку в начале матча, но обратите внимание, что произошло дальше. Он не сломался психологически, а продолжил играть уверенно. В оставшееся время у меня не было к нему претензий. Вспомните его спасения, в том числе после удара Фомина перед перерывом. Отличный сейв! Да и когда Гладышев пробил в штангу, Влад вовремя сократил дистанцию.
Для вратаря это очень важный показатель. Любой может ошибиться, но класс проявляется в том, как ты реагируешь на неудачу. Тороп сумел собраться и до конца матча выглядел весьма достойно. И верх весь снял, и внизу играл уверенно.
Здесь нужно учитывать еще один момент.
— Какой?
— ЦСКА старается разыгрывать мяч от ворот. И тут надо понимать, кто лучше играет ногами — Тороп или Бориско.
— В «Балтике» Бориско в основном играл через выносы, длинные передачи.
— Об этом и речь. В «Балтике» был несколько другой, более простой футбол. А Тороп еще при нас играл в «квадрат» в роли нейтрального. И смотрелся достойно. У него очень хорошая левая нога, он прилично работает с мячом.
Мне кажется, на дерби со «Спартаком» нужно ставить Влада. Иначе можно сломать его психологически. Понимаю, что конкуренция — вещь нужная, но тут, наверное, надо учитывать все факторы. С другой стороны, Бориско ведь тоже не просто так покупали. Так что тренерам, конечно, придется поломать голову.
— Но вы все-таки склоняетесь к кандидатуре Торопа?
— Да. Повторюсь, он однозначно ошибся в эпизоде с первым голом. Я даже не о его передаче, которую перехватили (так нередко бывает у вратарей), а об ударе Тюкавина, с которым он, увы, не справился. Но дальше Влад играл уверенно, выручал команду. Поэтому не вижу причин предъявлять ему серьезные претензии по остальной части матча.
Хотя повторюсь: ситуация для тренерского штаба действительно сложная, — сказал Фоменко «СЭ».
ЦСКА сыграет со «Спартаком» в воскресенье, 25 октября. Начало — в 16.00 по московскому времени.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Динамо
|12
|8
|1
|3
|19-12
|25
|
2
|Зенит
|11
|8
|0
|3
|25-13
|24
|
3
|Спартак
|11
|7
|2
|2
|21-8
|23
|
4
|Краснодар
|12
|6
|5
|1
|20-14
|23
|
5
|ЦСКА
|11
|6
|4
|1
|19-12
|22
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
8
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
9
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
10
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|11-17
|12
|
11
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
12
|Рубин
|12
|2
|6
|4
|12-18
|12
|
13
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
|Факел
|12
|1
|3
|8
|8-20
|6
|23.10
|19:30
|Ахмат – Оренбург
|0 : 1
|24.10
|12:45
|Акрон – Динамо
|3 : 1
|24.10
|15:00
|Факел – Родина
|0 : 1
|24.10
|17:15
|Рубин – Крылья Советов
|0 : 2
|24.10
|19:30
|Краснодар – Балтика
|1 : 1
|25.10
|13:45
|Ростов – Локомотив
|- : -
|25.10
|16:00
|ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.10
|18:30
|Зенит – Динамо Мх
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|9
|
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Александр Соболев
Зенит
|8
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Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
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Педро
Зенит
|6
|
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Маркиньос
Спартак
|4
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Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
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Илья Рожков
Рубин
|11
|1
|2
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Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1