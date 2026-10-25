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Экс-тренер ЦСКА Фоменко объяснил, почему против «Спартака» должен сыграть Тороп, а не Бориско

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший тренер ЦСКА Олег Фоменко в интервью «СЭ» заявил, что голкиперу армейцев Владиславу Торопу нужно дать шанс сыграть со «Спартаком» в 12-м туре РПЛ.

— Один из главных вопросов перед дерби — кто сыграет в воротах ЦСКА? Владислав Тороп допустил результативную ошибку в матче с «Динамо», да и при розыгрышах мяча у своих ворот действовал не всегда уверенно. Ждете в старте Бориско?

— Сейчас тяжело что-то прогнозировать. Бориско — хороший вратарь, мы прекрасно видели, как он играл в «Балтике». Но и Торопа я бы не спешил списывать со счетов.

Да, Влад допустил ошибку в начале матча, но обратите внимание, что произошло дальше. Он не сломался психологически, а продолжил играть уверенно. В оставшееся время у меня не было к нему претензий. Вспомните его спасения, в том числе после удара Фомина перед перерывом. Отличный сейв! Да и когда Гладышев пробил в штангу, Влад вовремя сократил дистанцию.

Для вратаря это очень важный показатель. Любой может ошибиться, но класс проявляется в том, как ты реагируешь на неудачу. Тороп сумел собраться и до конца матча выглядел весьма достойно. И верх весь снял, и внизу играл уверенно.

Здесь нужно учитывать еще один момент.

— Какой?

— ЦСКА старается разыгрывать мяч от ворот. И тут надо понимать, кто лучше играет ногами — Тороп или Бориско.

— В «Балтике» Бориско в основном играл через выносы, длинные передачи.

— Об этом и речь. В «Балтике» был несколько другой, более простой футбол. А Тороп еще при нас играл в «квадрат» в роли нейтрального. И смотрелся достойно. У него очень хорошая левая нога, он прилично работает с мячом.

Мне кажется, на дерби со «Спартаком» нужно ставить Влада. Иначе можно сломать его психологически. Понимаю, что конкуренция — вещь нужная, но тут, наверное, надо учитывать все факторы. С другой стороны, Бориско ведь тоже не просто так покупали. Так что тренерам, конечно, придется поломать голову.

— Но вы все-таки склоняетесь к кандидатуре Торопа?

— Да. Повторюсь, он однозначно ошибся в эпизоде с первым голом. Я даже не о его передаче, которую перехватили (так нередко бывает у вратарей), а об ударе Тюкавина, с которым он, увы, не справился. Но дальше Влад играл уверенно, выручал команду. Поэтому не вижу причин предъявлять ему серьезные претензии по остальной части матча.

Хотя повторюсь: ситуация для тренерского штаба действительно сложная, — сказал Фоменко «СЭ».

ЦСКА сыграет со «Спартаком» в воскресенье, 25 октября. Начало — в 16.00 по московскому времени.

Владислав Тороп и&nbsp;Олег Фоменко.«Поставил бы Торопа, а не Бориско. Связка Кисляк — Обляков — лучшая в РПЛ». Экс-тренер ЦСКА Фоменко — о дерби со «Спартаком»

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Владислав Тороп
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Олег Фоменко
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
5
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
8
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
9
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
10
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо 3 : 1
24.10 15:00 Факел – Родина 0 : 1
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов 0 : 2
24.10 19:30 Краснодар – Балтика 1 : 1
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
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ЦСКА

 3 1 1
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