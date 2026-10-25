Экс-тренер ЦСКА Фоменко объяснил, почему против «Спартака» должен сыграть Тороп, а не Бориско

Бывший тренер ЦСКА Олег Фоменко в интервью «СЭ» заявил, что голкиперу армейцев Владиславу Торопу нужно дать шанс сыграть со «Спартаком» в 12-м туре РПЛ.

— Один из главных вопросов перед дерби — кто сыграет в воротах ЦСКА? Владислав Тороп допустил результативную ошибку в матче с «Динамо», да и при розыгрышах мяча у своих ворот действовал не всегда уверенно. Ждете в старте Бориско?

— Сейчас тяжело что-то прогнозировать. Бориско — хороший вратарь, мы прекрасно видели, как он играл в «Балтике». Но и Торопа я бы не спешил списывать со счетов.

Да, Влад допустил ошибку в начале матча, но обратите внимание, что произошло дальше. Он не сломался психологически, а продолжил играть уверенно. В оставшееся время у меня не было к нему претензий. Вспомните его спасения, в том числе после удара Фомина перед перерывом. Отличный сейв! Да и когда Гладышев пробил в штангу, Влад вовремя сократил дистанцию.

Для вратаря это очень важный показатель. Любой может ошибиться, но класс проявляется в том, как ты реагируешь на неудачу. Тороп сумел собраться и до конца матча выглядел весьма достойно. И верх весь снял, и внизу играл уверенно.

Здесь нужно учитывать еще один момент.

— Какой?

— ЦСКА старается разыгрывать мяч от ворот. И тут надо понимать, кто лучше играет ногами — Тороп или Бориско.

— В «Балтике» Бориско в основном играл через выносы, длинные передачи.

— Об этом и речь. В «Балтике» был несколько другой, более простой футбол. А Тороп еще при нас играл в «квадрат» в роли нейтрального. И смотрелся достойно. У него очень хорошая левая нога, он прилично работает с мячом.

Мне кажется, на дерби со «Спартаком» нужно ставить Влада. Иначе можно сломать его психологически. Понимаю, что конкуренция — вещь нужная, но тут, наверное, надо учитывать все факторы. С другой стороны, Бориско ведь тоже не просто так покупали. Так что тренерам, конечно, придется поломать голову.

— Но вы все-таки склоняетесь к кандидатуре Торопа?

— Да. Повторюсь, он однозначно ошибся в эпизоде с первым голом. Я даже не о его передаче, которую перехватили (так нередко бывает у вратарей), а об ударе Тюкавина, с которым он, увы, не справился. Но дальше Влад играл уверенно, выручал команду. Поэтому не вижу причин предъявлять ему серьезные претензии по остальной части матча.

Хотя повторюсь: ситуация для тренерского штаба действительно сложная, — сказал Фоменко «СЭ».

ЦСКА сыграет со «Спартаком» в воскресенье, 25 октября. Начало — в 16.00 по московскому времени.

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