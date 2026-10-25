«Ростов» — «Локомотив»: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Ростов» и «Локомотив» сыграют в 12-м туре РПЛ в воскресенье, 25 октября. Встреча пройдет на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и начнется в 13.45 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

25 октября, 13:45. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

Следить за ключевыми событиями игры «Ростов» — «Локомотив» можно в матч-центре «СЭ».

Прямую трансляцию встречи покажет платный телеканал «Матч Премьер». Смотреть игру онлайн можно на цифровых площадках холдинга «Матч ТВ» при наличии доступа.

В предыдущем туре «Ростов» на выезде сыграл вничью с «Балтикой» (0:0), «Локомотив» дома поделил очки с «Краснодаром» (3:3).

После 11 туров РПЛ ростовчане имеют 12 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице. Железнодорожники набрали 11 очков и располагаются на 13-й строчке.