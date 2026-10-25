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Ростов — Локомотив: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть трансляцию 25 октября 2026

«Ростов» — «Локомотив»: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть трансляцию

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Андрей Мостовой, игрок «Локомотива».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Ростов» и «Локомотив» сыграют в 12-м туре РПЛ в воскресенье, 25 октября. Встреча пройдет на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и начнется в 13.45 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.
25 октября, 13:45. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Локомотив

Следить за ключевыми событиями игры «Ростов» — «Локомотив» можно в матч-центре «СЭ».

Прямую трансляцию встречи покажет платный телеканал «Матч Премьер». Смотреть игру онлайн можно на цифровых площадках холдинга «Матч ТВ» при наличии доступа.

В предыдущем туре «Ростов» на выезде сыграл вничью с «Балтикой» (0:0), «Локомотив» дома поделил очки с «Краснодаром» (3:3).

После 11 туров РПЛ ростовчане имеют 12 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице. Железнодорожники набрали 11 очков и располагаются на 13-й строчке.

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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
5
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
8
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
9
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
10
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо 3 : 1
24.10 15:00 Факел – Родина 0 : 1
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов 0 : 2
24.10 19:30 Краснодар – Балтика 1 : 1
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
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Зенит

 8
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ЦСКА

 7
П
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Зенит

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Спартак

 4
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Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

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И К Ж
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Ахмат

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