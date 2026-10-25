ЦСКА не забивает «Спартаку» 180 минут, но дома не проигрывает. Пять главных цифр дерби

Какие серии столкнутся сегодня и кому выгоднее статистика сезона?

ЦСКА и «Спартак» сыграют 25 октября в Москве в 12-м туре чемпионата России. Начало встречи на «ВЭБ Арене» — в 16.00 мск. Армейцы подходят к дерби после первого поражения в РПЛ-2026/27 (1:3 от «Динамо»), красно-белые — после разгрома «Рубина» (4:0). При этом у команд совершенно разные статистические аргументы: ЦСКА не проигрывает дома, но дважды подряд уступил принципиальному сопернику, не забив ни одного мяча.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

25 октября, 16:00. ВЭБ Арена (Москва)

180 минут: ЦСКА не забивает «Спартаку» в двух дерби подряд

Два последних официальных матча команд завершились одинаково — 1:0 в пользу красно-белых. В ноябре 2025 года «Спартак» победил в домашней встрече чемпионата России. 6 мая 2026-го команда Хуана Карлоса Карседо выиграла финал Пути регионов Кубка России. Тогда единственный гол уже на десятой минуте забил Руслан Литвинов.

Последний раз армейцы забивали «Спартаку» 5 октября 2025 года — в домашнем дерби РПЛ, которое выиграли со счетом 3:2. Таким образом, к новой встрече у ЦСКА накопилось 180 минут без голов в официальных матчах против красно-белых. Для команды, претендующей на высокие места, это отдельный вызов. Но и прямой вывод из двух предыдущих результатов делать нельзя: обе игры прошли на поле «Спартака», тогда как теперь хозяева — армейцы.

Семь матчей: ЦСКА остается непобежденным дома в РПЛ

В нынешнем чемпионате ЦСКА провел на своем поле семь встреч: четыре победы и три ничьи. Домашних поражений у красно-синих пока нет. Более того, именно стабильность позволила команде Дмитрия Игдисамова пройти первые десять туров сезона без проигрышей вообще. Лишь 18 октября армейцы уступили «Динамо» в гостях — 1:3.

Теперь эти два ряда результатов сталкиваются: ЦСКА не проигрывает в РПЛ на «ВЭБ Арене», а «Спартак» не пропускает от него в последних двух официальных дерби. При этом очная встреча в октябре 2025-го, которую армейцы выиграли 3:2, тоже проходила на их стадионе. Хозяевам предстоит защищать одну серию и прерывать другую.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

21:8 против 19:12. У «Спартака» лучше разница мячей

После 11 туров «Спартак» набрал 23 очка, ЦСКА — 22. По количеству поражений армейцы впереди: всего одно против двух. Зато красно-белые выиграли больше матчей, забили на два мяча больше и пропустили на четыре меньше. Именно разница голов наиболее отчетливо показывает контраст: +13 у команды Карседо и +7 у ЦСКА.

После 11 туров РПЛ ЦСКА «Спартак» Очки 22 23 Победы 6 7 Ничьи 4 2 Поражения 1 2 Голы 19 21 Пропущенные мячи 12 8 Разница мячей +7 +13

Показатели перед матчем 12-го тура. Статистика чемпионата России, без учета Кубка страны.

За эту разницу во многом отвечает оборона «Спартака»: всего восемь пропущенных мячей в 11 турах. Но абсолютной гарантии в гостях эти цифры не дают. Красно-белые начнут дерби на чужом поле, где ЦСКА пока не проигрывал. К тому же нынешняя статистика не объясняет автоматически, как команды справятся с кадровыми потерями и давлением конкретной встречи.

Иван Обляков. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Семь голов Облякова и пять Угальде: у кого опаснее лидеры

Лучший бомбардир ЦСКА в чемпионате — полузащитник Иван Обляков. В 11 матчах он забил семь голов и входит в тройку самых результативных игроков лиги. Столько мячей у армейцев пока нет ни у одного нападающего. Значит, «Спартаку» придется следить не только за форвардами соперника, но и за подключениями средней линии.

У красно-белых пять голов в РПЛ забил Манфред Угальде. Столько же за сезон у Мирлинда Даку, но здесь необходимо разделять клубную статистику: три мяча Даку забил за «Спартак», еще два — за «Рубин» до августовского перехода. В предыдущем туре Угальде отличился в матче с казанцами, а Даку оформил дубль против бывшего клуба. Встречу команда Карседо выиграла 4:0.

По голевым передачам у «Спартака» выделяется Маркиньос — четыре ассиста в чемпионате. Столько же за сезон в РПЛ у полузащитника ЦСКА Ивана Олейникова, но часть этой статистики относится к периоду его выступлений за «Крылья Советов». Эти показатели позволяют назвать ключевых участников атак, но не подменяют собой оценку формы накануне дерби.

Лусиано Гонду. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Одно очко разницы и шанс на лидерство

Кадровые новости тоже способны повлиять на расклад. ЦСКА не сможет использовать дисквалифицированного Лусиано Гонду. По предматчевым данным, армейцам также недоступны травмированные Игорь Акинфеев, Мойзес, Милан Гайич и Дмитрий Баринов. У «Спартака» после дисквалификаций вновь могут выйти на поле Александр Максименко и Жедсон Фернандеш.

Турнирная цена встречи выросла после поражения «Динамо» от «Акрона» 24 октября — 1:3. У бело-голубых осталось 25 очков. «Зенит» подходит к воскресным матчам с 24, «Спартак» — с 23, ЦСКА — с 22. Победа поднимет красно-белых до 26 очков и позволит как минимум временно возглавить таблицу — до игры «Зенита» с махачкалинским «Динамо». Армейцы в случае успеха сравняются с московским «Динамо» по очкам, но при равенстве баллов порядок команд определяют дополнительные показатели.

Дерби дает редкое сочетание противоположных серий. ЦСКА защищает беспроигрышную домашнюю полосу, а «Спартак» — две подряд победы в очных встречах без пропущенных мячей. Команды разделяет всего одно очко. Какая из этих цифр окажется важнее, станет ясно только после матча.