Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

ЦСКА не забивает «Спартаку» 180 минут, но дома не проигрывает. Пять главных цифр дерби

Антон Роговский
Данил Круговой и Пабло Солари.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Какие серии столкнутся сегодня и кому выгоднее статистика сезона?

ЦСКА и «Спартак» сыграют 25 октября в Москве в 12-м туре чемпионата России. Начало встречи на «ВЭБ Арене» — в 16.00 мск. Армейцы подходят к дерби после первого поражения в РПЛ-2026/27 (1:3 от «Динамо»), красно-белые — после разгрома «Рубина» (4:0). При этом у команд совершенно разные статистические аргументы: ЦСКА не проигрывает дома, но дважды подряд уступил принципиальному сопернику, не забив ни одного мяча.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.
25 октября, 16:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Спартак

180 минут: ЦСКА не забивает «Спартаку» в двух дерби подряд

Два последних официальных матча команд завершились одинаково — 1:0 в пользу красно-белых. В ноябре 2025 года «Спартак» победил в домашней встрече чемпионата России. 6 мая 2026-го команда Хуана Карлоса Карседо выиграла финал Пути регионов Кубка России. Тогда единственный гол уже на десятой минуте забил Руслан Литвинов.

Последний раз армейцы забивали «Спартаку» 5 октября 2025 года — в домашнем дерби РПЛ, которое выиграли со счетом 3:2. Таким образом, к новой встрече у ЦСКА накопилось 180 минут без голов в официальных матчах против красно-белых. Для команды, претендующей на высокие места, это отдельный вызов. Но и прямой вывод из двух предыдущих результатов делать нельзя: обе игры прошли на поле «Спартака», тогда как теперь хозяева — армейцы.

Наиль Умяров, Руслан Литвинов, Роман Зобнин, Жоао Виктор, Кирилл Данилов, Тамерлан Мусаев.Дерби больших надежд. ЦСКА и «Спартак» определят, у кого претензии на чемпионство весомее

Семь матчей: ЦСКА остается непобежденным дома в РПЛ

В нынешнем чемпионате ЦСКА провел на своем поле семь встреч: четыре победы и три ничьи. Домашних поражений у красно-синих пока нет. Более того, именно стабильность позволила команде Дмитрия Игдисамова пройти первые десять туров сезона без проигрышей вообще. Лишь 18 октября армейцы уступили «Динамо» в гостях — 1:3.

Теперь эти два ряда результатов сталкиваются: ЦСКА не проигрывает в РПЛ на «ВЭБ Арене», а «Спартак» не пропускает от него в последних двух официальных дерби. При этом очная встреча в октябре 2025-го, которую армейцы выиграли 3:2, тоже проходила на их стадионе. Хозяевам предстоит защищать одну серию и прерывать другую.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

21:8 против 19:12. У «Спартака» лучше разница мячей

После 11 туров «Спартак» набрал 23 очка, ЦСКА — 22. По количеству поражений армейцы впереди: всего одно против двух. Зато красно-белые выиграли больше матчей, забили на два мяча больше и пропустили на четыре меньше. Именно разница голов наиболее отчетливо показывает контраст: +13 у команды Карседо и +7 у ЦСКА.

После 11 туров РПЛ

ЦСКА

«Спартак»

Очки

22

23

Победы

6

7

Ничьи

4

2

Поражения

1

2

Голы

19

21

Пропущенные мячи

12

8

Разница мячей

+7

+13

Показатели перед матчем 12-го тура. Статистика чемпионата России, без учета Кубка страны.

За эту разницу во многом отвечает оборона «Спартака»: всего восемь пропущенных мячей в 11 турах. Но абсолютной гарантии в гостях эти цифры не дают. Красно-белые начнут дерби на чужом поле, где ЦСКА пока не проигрывал. К тому же нынешняя статистика не объясняет автоматически, как команды справятся с кадровыми потерями и давлением конкретной встречи.

Иван Обляков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Семь голов Облякова и пять Угальде: у кого опаснее лидеры

Лучший бомбардир ЦСКА в чемпионате — полузащитник Иван Обляков. В 11 матчах он забил семь голов и входит в тройку самых результативных игроков лиги. Столько мячей у армейцев пока нет ни у одного нападающего. Значит, «Спартаку» придется следить не только за форвардами соперника, но и за подключениями средней линии.

У красно-белых пять голов в РПЛ забил Манфред Угальде. Столько же за сезон у Мирлинда Даку, но здесь необходимо разделять клубную статистику: три мяча Даку забил за «Спартак», еще два — за «Рубин» до августовского перехода. В предыдущем туре Угальде отличился в матче с казанцами, а Даку оформил дубль против бывшего клуба. Встречу команда Карседо выиграла 4:0.

По голевым передачам у «Спартака» выделяется Маркиньос — четыре ассиста в чемпионате. Столько же за сезон в РПЛ у полузащитника ЦСКА Ивана Олейникова, но часть этой статистики относится к периоду его выступлений за «Крылья Советов». Эти показатели позволяют назвать ключевых участников атак, но не подменяют собой оценку формы накануне дерби.

Лусиано Гонду.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Одно очко разницы и шанс на лидерство

Кадровые новости тоже способны повлиять на расклад. ЦСКА не сможет использовать дисквалифицированного Лусиано Гонду. По предматчевым данным, армейцам также недоступны травмированные Игорь Акинфеев, Мойзес, Милан Гайич и Дмитрий Баринов. У «Спартака» после дисквалификаций вновь могут выйти на поле Александр Максименко и Жедсон Фернандеш.

Дмитрий Игдисамов.«Сладко мне не было... Судьба побила хорошо, и это закалило характер». Откровенное интервью Игдисамова

Турнирная цена встречи выросла после поражения «Динамо» от «Акрона» 24 октября — 1:3. У бело-голубых осталось 25 очков. «Зенит» подходит к воскресным матчам с 24, «Спартак» — с 23, ЦСКА — с 22. Победа поднимет красно-белых до 26 очков и позволит как минимум временно возглавить таблицу — до игры «Зенита» с махачкалинским «Динамо». Армейцы в случае успеха сравняются с московским «Динамо» по очкам, но при равенстве баллов порядок команд определяют дополнительные показатели.

Дерби дает редкое сочетание противоположных серий. ЦСКА защищает беспроигрышную домашнюю полосу, а «Спартак» — две подряд победы в очных встречах без пропущенных мячей. Команды разделяет всего одно очко. Какая из этих цифр окажется важнее, станет ясно только после матча.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Читайте также
Петр Ян победил Двалишвили и защитил пояс чемпиона UFC
«Барселона» — «Реал»: основная информация о матче
«Нервно стоит». Нужен ли «Спартаку» Максименко в воротах в дерби с ЦСКА
Популярное видео
«Акрон» обыграл «Динамо», ничья «Краснодара» и «Балтики»: видео
«Акрон» обыграл «Динамо», ничья «Краснодара» и «Балтики»: видео
«Текстильщик» — «Сочи»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Сочи»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Лиллестрем» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Лиллестрем» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Борнмут» — «Милан»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Борнмут» — «Милан»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Викинг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Викинг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — ЛАСК: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — ЛАСК: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ланс»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ланс»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Манчестер Юнайтед»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Манчестер Юнайтед»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Барселона»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Барселона»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — АЕК: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — АЕК: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 12-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
«Ростов» всухую обыграл «Локомотив» в матче РПЛ
«Ростов» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча РПЛ
ЦСКА не забивает «Спартаку» 180 минут: армейцы проиграли два последних дерби со счетом 0:1
«Ростов» — «Локомотив»: в пользу гостей ошибочно не назначен пенальти
ЦСКА — «Спартак»: прямая трансляция матча РПЛ
ЦСКА не проигрывал дома в РПЛ перед дерби со «Спартаком»: четыре победы и три ничьи
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Олейников и Аззи могут закрыть Барко и Маркиньоса». Как ЦСКА будет играть против «Спартака»

Суперсерия «Динамо» прервалась там, где этого не ждали. «Балтика» по делу продолжила серую полосу «быков»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
5
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо 3 : 1
24.10 15:00 Факел – Родина 0 : 1
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов 0 : 2
24.10 19:30 Краснодар – Балтика 1 : 1
25.10 13:45 Ростов – Локомотив 2 : 0
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости