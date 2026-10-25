ЦСКА не забивает «Спартаку» 180 минут, но дома не проигрывает. Пять главных цифр дерби
ЦСКА и «Спартак» сыграют 25 октября в Москве в 12-м туре чемпионата России. Начало встречи на «ВЭБ Арене» — в 16.00 мск. Армейцы подходят к дерби после первого поражения в РПЛ-2026/27 (1:3 от «Динамо»), красно-белые — после разгрома «Рубина» (4:0). При этом у команд совершенно разные статистические аргументы: ЦСКА не проигрывает дома, но дважды подряд уступил принципиальному сопернику, не забив ни одного мяча.
180 минут: ЦСКА не забивает «Спартаку» в двух дерби подряд
Два последних официальных матча команд завершились одинаково — 1:0 в пользу красно-белых. В ноябре 2025 года «Спартак» победил в домашней встрече чемпионата России. 6 мая 2026-го команда Хуана Карлоса Карседо выиграла финал Пути регионов Кубка России. Тогда единственный гол уже на десятой минуте забил Руслан Литвинов.
Последний раз армейцы забивали «Спартаку» 5 октября 2025 года — в домашнем дерби РПЛ, которое выиграли со счетом 3:2. Таким образом, к новой встрече у ЦСКА накопилось 180 минут без голов в официальных матчах против красно-белых. Для команды, претендующей на высокие места, это отдельный вызов. Но и прямой вывод из двух предыдущих результатов делать нельзя: обе игры прошли на поле «Спартака», тогда как теперь хозяева — армейцы.
Семь матчей: ЦСКА остается непобежденным дома в РПЛ
В нынешнем чемпионате ЦСКА провел на своем поле семь встреч: четыре победы и три ничьи. Домашних поражений у красно-синих пока нет. Более того, именно стабильность позволила команде Дмитрия Игдисамова пройти первые десять туров сезона без проигрышей вообще. Лишь 18 октября армейцы уступили «Динамо» в гостях — 1:3.
Теперь эти два ряда результатов сталкиваются: ЦСКА не проигрывает в РПЛ на «ВЭБ Арене», а «Спартак» не пропускает от него в последних двух официальных дерби. При этом очная встреча в октябре 2025-го, которую армейцы выиграли 3:2, тоже проходила на их стадионе. Хозяевам предстоит защищать одну серию и прерывать другую.
21:8 против 19:12. У «Спартака» лучше разница мячей
После 11 туров «Спартак» набрал 23 очка, ЦСКА — 22. По количеству поражений армейцы впереди: всего одно против двух. Зато красно-белые выиграли больше матчей, забили на два мяча больше и пропустили на четыре меньше. Именно разница голов наиболее отчетливо показывает контраст: +13 у команды Карседо и +7 у ЦСКА.
|
После 11 туров РПЛ
|
ЦСКА
|
«Спартак»
|
Очки
|
22
|
23
|
Победы
|
6
|
7
|
Ничьи
|
4
|
2
|
Поражения
|
1
|
2
|
Голы
|
19
|
21
|
Пропущенные мячи
|
12
|
8
|
Разница мячей
|
+7
|
+13
Показатели перед матчем 12-го тура. Статистика чемпионата России, без учета Кубка страны.
За эту разницу во многом отвечает оборона «Спартака»: всего восемь пропущенных мячей в 11 турах. Но абсолютной гарантии в гостях эти цифры не дают. Красно-белые начнут дерби на чужом поле, где ЦСКА пока не проигрывал. К тому же нынешняя статистика не объясняет автоматически, как команды справятся с кадровыми потерями и давлением конкретной встречи.
Семь голов Облякова и пять Угальде: у кого опаснее лидеры
Лучший бомбардир ЦСКА в чемпионате — полузащитник Иван Обляков. В 11 матчах он забил семь голов и входит в тройку самых результативных игроков лиги. Столько мячей у армейцев пока нет ни у одного нападающего. Значит, «Спартаку» придется следить не только за форвардами соперника, но и за подключениями средней линии.
У красно-белых пять голов в РПЛ забил Манфред Угальде. Столько же за сезон у Мирлинда Даку, но здесь необходимо разделять клубную статистику: три мяча Даку забил за «Спартак», еще два — за «Рубин» до августовского перехода. В предыдущем туре Угальде отличился в матче с казанцами, а Даку оформил дубль против бывшего клуба. Встречу команда Карседо выиграла 4:0.
По голевым передачам у «Спартака» выделяется Маркиньос — четыре ассиста в чемпионате. Столько же за сезон в РПЛ у полузащитника ЦСКА Ивана Олейникова, но часть этой статистики относится к периоду его выступлений за «Крылья Советов». Эти показатели позволяют назвать ключевых участников атак, но не подменяют собой оценку формы накануне дерби.
Одно очко разницы и шанс на лидерство
Кадровые новости тоже способны повлиять на расклад. ЦСКА не сможет использовать дисквалифицированного Лусиано Гонду. По предматчевым данным, армейцам также недоступны травмированные Игорь Акинфеев, Мойзес, Милан Гайич и Дмитрий Баринов. У «Спартака» после дисквалификаций вновь могут выйти на поле Александр Максименко и Жедсон Фернандеш.
Турнирная цена встречи выросла после поражения «Динамо» от «Акрона» 24 октября — 1:3. У бело-голубых осталось 25 очков. «Зенит» подходит к воскресным матчам с 24, «Спартак» — с 23, ЦСКА — с 22. Победа поднимет красно-белых до 26 очков и позволит как минимум временно возглавить таблицу — до игры «Зенита» с махачкалинским «Динамо». Армейцы в случае успеха сравняются с московским «Динамо» по очкам, но при равенстве баллов порядок команд определяют дополнительные показатели.
Дерби дает редкое сочетание противоположных серий. ЦСКА защищает беспроигрышную домашнюю полосу, а «Спартак» — две подряд победы в очных встречах без пропущенных мячей. Команды разделяет всего одно очко. Какая из этих цифр окажется важнее, станет ясно только после матча.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|12
|8
|1
|3
|19-12
|25
|
2
|Зенит
|11
|8
|0
|3
|25-13
|24
|
3
|Спартак
|11
|7
|2
|2
|21-8
|23
|
4
|Краснодар
|12
|6
|5
|1
|20-14
|23
|
5
|ЦСКА
|11
|6
|4
|1
|19-12
|22
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Ростов
|12
|4
|3
|5
|13-17
|15
|
8
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
9
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
10
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
11
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
12
|Рубин
|12
|2
|6
|4
|12-18
|12
|
13
|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
|Факел
|12
|1
|3
|8
|8-20
|6
|23.10
|19:30
|Ахмат – Оренбург
|0 : 1
|24.10
|12:45
|Акрон – Динамо
|3 : 1
|24.10
|15:00
|Факел – Родина
|0 : 1
|24.10
|17:15
|Рубин – Крылья Советов
|0 : 2
|24.10
|19:30
|Краснодар – Балтика
|1 : 1
|25.10
|13:45
|Ростов – Локомотив
|2 : 0
|25.10
|16:00
|ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.10
|18:30
|Зенит – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|11
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1