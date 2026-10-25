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Экс-тренер ЦСКА Фоменко: «Аззи и Олейников могут сдержать Барко и Маркиньоса»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший тренер ЦСКА Олег Фоменко в интервью «СЭ» рассказал об ожиданиях от состава армейцев на дерби со «Спартаком» в 12-м туре РПЛ и оценил трансферы Мохамеда Аззи и Ивана Олейникова.

— Как вам Мохамед Аззи? Кажется, он практически моментально вписался в схему Игдисамова на позиции правого латераля.

— Здесь все логично. Он типичный фланговый защитник (больше — латераль) с необходимым набором качеств. У него сумасшедшая скорость, очень хорошие физические данные, приличная техника. Аззи прекрасно проявлял себя в махачкалинском «Динамо», перерос уровень этой команды.

А после перехода в ЦСКА сразу подтвердил свой класс. Считаю, что с этим трансфером армейцы попали точно в цель. Если оценивать по пятибалльной шкале, поставлю пять из пяти.

— Трансфер Аззи вы оценили на пять из пяти. А Олейникову сколько поставите?

— По Ивану пока рано делать окончательные выводы. Он пришел позже, провел всего несколько матчей.

Аззи сыграл больше, и по нему уже понятно, что это готовый футболист, который сразу усилил команду. Олейников тоже выглядит хорошо. Качественный игрок, но ему нужно время. Посмотрим, как он будет реализовывать себя дальше, когда начнет регулярно забивать и отдавать голевые передачи.

Хотя его пас уже принес ЦСКА три очка в Махачкале. Думаю, через шесть-семь туров можно будет дать более объективную оценку.

— Олейников на днях заметил: исход дерби со «Спартаком» во многом будет зависеть от правого фланга ЦСКА. Именно там армейцам придется противостоять Маркиньосу, туда же часто смещается Барко. Согласны?

— Давать какие-то конкретные рекомендации Игдисамову с моей стороны некорректно. Для этого нужно находиться внутри команды, знать состояние каждого футболиста. Мы можем рассуждать со стороны, строить предположения, но не владеем всей информацией.

— Интересно ваше мнение со стороны, ваши мысли.

— Если все здоровы и если Ваня Олейников говорит про важность армейского правого фланга, то тогда его и надо поставить справа. Пусть он вместе с Аззи и борется с Маркиньосом и Барко. Почему нет?

— А Глебова тогда отправили бы налево?

— Да, Кирилла я бы поставил слева.

— Считаете, что Аззи и Олейников способны сдержать Маркиньоса и Барко?

— На бумаге шансы у них неплохие, могут сдержать. Но окончательный ответ даст только матч.

Вообще нас ждет очень интересное противостояние. У «Спартака» мощная группа атаки. А у ЦСКА в обороне сейчас своеобразный сплав молодости и опыта. Очень многое будет зависеть и от борьбы в центре поля, — сказал Фоменко «СЭ».

В этом сезоне 21-летний бразилец провел 12 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи.

ЦСКА сыграет со «Спартаком» в воскресенье, 25 октября. Начало — в 16.00 по московскому времени.

Владислав Тороп и&nbsp;Олег Фоменко.«Поставил бы Торопа, а не Бориско. Связка Кисляк — Обляков — лучшая в РПЛ». Экс-тренер ЦСКА Фоменко — о дерби со «Спартаком»

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Иван Олейников
Маркиньос (Жозе Маркос Коста Мартинс)
Эсекьель Барко
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Мохамед Аззи
Олег Фоменко
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
5
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
8
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
9
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
10
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо 3 : 1
24.10 15:00 Факел – Родина 0 : 1
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов 0 : 2
24.10 19:30 Краснодар – Балтика 1 : 1
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

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