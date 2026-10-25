ЦСКА — «Спартак»: прогноз и коэффициенты на матч РПЛ
ЦСКА и «Спартак» сыграют в 12-м туре РПЛ в воскресенье, 25 октября. Московское дерби состоится на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 16.00 по московскому времени.
Коэффициенты букмекеров на матч ЦСКА — «Спартак»
В линии букмекеров небольшим фаворитом считается «Спартак». Коэффициенты на исход встречи в основное время:
- Победа ЦСКА — 3.05.
- Ничья — 3.75.
- Победа «Спартака» — 2.30.
Котировки могут измениться до стартового свистка.
Прогноз экспертов о матче ЦСКА — «Спартак»
Сергей Игнашевич, российский футболист и тренер
«В дерби нет фаворита. В каком бы состоянии ни подходили соперники к этому матчу, боевой настрой и терпение часто оказывают решающее влияние на результат. ЦСКА не является фаворитом матча и, скорее всего, выйдет в привычной расстановке 3-4-3 с акцентом на оборону и быстрые ответные атаки. «Спартак» находится в отличной форме. Команда Карседо агрессивно и результативно проводит последние матчи. Отличную форму набирали лидеры атаки Даку, Угальде и диспетчер Барко. Также на поле сойдутся две южноамериканские группировки, которым тяжело контролировать эмоции в принципиальных матчах. Это может привести к большому количеству нарушений и даже пенальти», — приводит слова Игнашевича «РБ Спорт».
Павел Погребняк, российский футболист
«Красно-белые мотивированы. Нужно догонять «Динамо», и, конечно, победа в дерби — это триумф. В прошлом матче команда разгромила «Рубин» 4:0. «Спартак» играет в атакующий футбол и в этом сезоне показывает яркую игру. В общем, принципиальный матч, который не оставит нас без эмоций. Моя ставка — победа «Спартака»», — приводит слова Погребняка «РБ Спорт».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|12
|8
|1
|3
|19-12
|25
|
2
|Зенит
|11
|8
|0
|3
|25-13
|24
|
3
|Спартак
|11
|7
|2
|2
|21-8
|23
|
4
|Краснодар
|12
|6
|5
|1
|20-14
|23
|
5
|ЦСКА
|11
|6
|4
|1
|19-12
|22
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
8
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
9
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
10
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|11-17
|12
|
11
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
12
|Рубин
|12
|2
|6
|4
|12-18
|12
|
13
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
|Факел
|12
|1
|3
|8
|8-20
|6
|23.10
|19:30
|Ахмат – Оренбург
|0 : 1
|24.10
|12:45
|Акрон – Динамо
|3 : 1
|24.10
|15:00
|Факел – Родина
|0 : 1
|24.10
|17:15
|Рубин – Крылья Советов
|0 : 2
|24.10
|19:30
|Краснодар – Балтика
|1 : 1
|25.10
|13:45
|Ростов – Локомотив
|- : -
|25.10
|16:00
|ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.10
|18:30
|Зенит – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|11
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1