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ЦСКА — Спартак: прогноз, ставка и коэффициент на матч РПЛ 25 октября 2026

ЦСКА — «Спартак»: прогноз и коэффициенты на матч РПЛ

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Матвей Кисляк, игрок ЦСКА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА и «Спартак» сыграют в 12-м туре РПЛ в воскресенье, 25 октября. Московское дерби состоится на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 16.00 по московскому времени.

Коэффициенты букмекеров на матч ЦСКА — «Спартак»

В линии букмекеров небольшим фаворитом считается «Спартак». Коэффициенты на исход встречи в основное время:

  • Победа ЦСКА — 3.05.
  • Ничья — 3.75.
  • Победа «Спартака» — 2.30.

Котировки могут измениться до стартового свистка.

Прогноз экспертов о матче ЦСКА — «Спартак»

Сергей Игнашевич, российский футболист и тренер

«В дерби нет фаворита. В каком бы состоянии ни подходили соперники к этому матчу, боевой настрой и терпение часто оказывают решающее влияние на результат. ЦСКА не является фаворитом матча и, скорее всего, выйдет в привычной расстановке 3-4-3 с акцентом на оборону и быстрые ответные атаки. «Спартак» находится в отличной форме. Команда Карседо агрессивно и результативно проводит последние матчи. Отличную форму набирали лидеры атаки Даку, Угальде и диспетчер Барко. Также на поле сойдутся две южноамериканские группировки, которым тяжело контролировать эмоции в принципиальных матчах. Это может привести к большому количеству нарушений и даже пенальти», — приводит слова Игнашевича «РБ Спорт».

Павел Погребняк, российский футболист

«Красно-белые мотивированы. Нужно догонять «Динамо», и, конечно, победа в дерби — это триумф. В прошлом матче команда разгромила «Рубин» 4:0. «Спартак» играет в атакующий футбол и в этом сезоне показывает яркую игру. В общем, принципиальный матч, который не оставит нас без эмоций. Моя ставка — победа «Спартака»», — приводит слова Погребняка «РБ Спорт».

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ФК Спартак (Москва)
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«Спартак» выиграл два последних официальных дерби у ЦСКА с одинаковым счетом

Экс-тренер ЦСКА Фоменко: «Аззи и Олейников могут сдержать Барко и Маркиньоса»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
5
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
8
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
9
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
10
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо 3 : 1
24.10 15:00 Факел – Родина 0 : 1
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов 0 : 2
24.10 19:30 Краснодар – Балтика 1 : 1
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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