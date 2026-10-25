ЦСКА — «Спартак»: прогноз и коэффициенты на матч РПЛ

ЦСКА и «Спартак» сыграют в 12-м туре РПЛ в воскресенье, 25 октября. Московское дерби состоится на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 16.00 по московскому времени.

Коэффициенты букмекеров на матч ЦСКА — «Спартак»

В линии букмекеров небольшим фаворитом считается «Спартак». Коэффициенты на исход встречи в основное время:

Победа ЦСКА — 3.05.

Ничья — 3.75.

Победа «Спартака» — 2.30.

Котировки могут измениться до стартового свистка.

Прогноз экспертов о матче ЦСКА — «Спартак»

Сергей Игнашевич, российский футболист и тренер

«В дерби нет фаворита. В каком бы состоянии ни подходили соперники к этому матчу, боевой настрой и терпение часто оказывают решающее влияние на результат. ЦСКА не является фаворитом матча и, скорее всего, выйдет в привычной расстановке 3-4-3 с акцентом на оборону и быстрые ответные атаки. «Спартак» находится в отличной форме. Команда Карседо агрессивно и результативно проводит последние матчи. Отличную форму набирали лидеры атаки Даку, Угальде и диспетчер Барко. Также на поле сойдутся две южноамериканские группировки, которым тяжело контролировать эмоции в принципиальных матчах. Это может привести к большому количеству нарушений и даже пенальти», — приводит слова Игнашевича «РБ Спорт».

Павел Погребняк, российский футболист