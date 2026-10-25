ЦСКА — «Спартак»: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть трансляцию

ЦСКА и «Спартак» встретятся в 12-м туре Российской премьер-лиги в воскресенье, 25 октября. Московское дерби пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 16.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

25 октября, 16:00. ВЭБ Арена (Москва)

Следить за ключевыми событиями матча ЦСКА — «Спартак» можно в матч-центре «СЭ».

Прямую трансляцию встречи покажут федеральный телеканал «Матч ТВ» и платный канал «Матч Премьер». Смотреть игру онлайн можно на сайте matchtv.ru и цифровых площадках холдинга «Матч ТВ» с учетом условий доступа.

В предыдущем туре ЦСКА на выезде уступил «Динамо» (1:3), «Спартак» дома разгромил «Рубин» (4:0).

После 11 матчей армейцы набрали 22 очка и перед дерби занимают пятое место в чемпионате России. У красно-белых 23 очка и четвертая строчка турнирной таблицы.