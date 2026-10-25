«Олейников и Аззи могут закрыть Барко и Маркиньоса». Как ЦСКА будет играть против «Спартака»

Как армейцам сыграть против красно-белых?

Бывший тренер ЦСКА Олег Фоменко рассуждает о том, каким составом армейцы сыграют в дерби против «Спартака».

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

25 октября, 16:00. ВЭБ Арена (Москва)

Против «Динамо» просели после 75-й минуты. Воронов совсем не попал в игру

— Олег Петрович, давайте начнем с последнего матча ЦСКА против «Динамо». В чем главная причина поражения армейцев?

— После 75-й минуты ЦСКА заметно просел, перестал действовать так активно, как раньше. Не усилили игру и замены. Матеус Алвес вышел, скажем так, 50 на 50... А Воронов вообще не попал в игру. Понятно, что парень молодой, долгое время пропускал из-за травмы, поэтому ему было непросто.

Второй момент — реализация. Причем это касается обеих команд. И ЦСКА, и «Динамо» создали достаточно моментов. Игра была равной, шла до первого гола. В итоге динамовцы реализовали стандартное положение. Думаю, если бы не этот эпизод, все могло закончиться ничьей.

Вспомните, до гола Фернандеса были моменты и у Алвеса, и у Гладышева. Да и Гонду не сумел забить. Поэтому игра получилась с обоюдными шансами.

— Вернемся к решающему голу Роберто Фернандеса после углового. Получается, Алвес недоработал в этом эпизоде?

— Здесь нужно учитывать антропометрию. Центральный защитник изначально лучше подготовлен к верховой борьбе, чем атакующий полузащитник. Он мощнее, выше, у него другие навыки.

Я уже говорил, что скамейку ЦСКА сейчас сложно сравнивать с обоймой бело-голубых.

Вместе с тем мне, например, интересно, в каком состоянии находится Мусаев. Почему тренерский штаб сделал выбор в пользу Воронова?

— Не считаете, что после ухода Игоря Дивеева в «Зенит» ЦСКА серьезно просел при стандартных положениях у своих ворот? Команда стала проигрывать верховые единоборства.

— Однозначно. Игорь — один из лучших российских центральных защитников. У него прекрасные антропометрические данные. Он цементировал оборону, снимал практически весь верх. Причем был очень полезен и у своих ворот, и у чужих.

Потеря Дивеева — огромная проблема для ЦСКА. При этом у армейцев есть Абдулкадыров, Данилов. Молодые ребята, которые стараются, выкладываются по максимуму. Но молодежи свойственно ошибаться. Дивеев в этом плане гораздо стабильнее. Да и опыт у него совершенно другой.

Владислав Тороп. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Тороп ошибся, но не сломался!

— Один из главных вопросов перед дерби — кто сыграет в воротах ЦСКА? Владислав Тороп допустил результативную ошибку в матче с «Динамо», да и при розыгрышах мяча у своих ворот действовал не всегда уверенно. Ждете в старте Бориско?

— Сейчас тяжело что-то прогнозировать. Бориско — хороший вратарь, мы прекрасно видели, как он играл в «Балтике». Но и Торопа я бы не спешил списывать со счетов.

Да, Влад допустил ошибку в начале матча, но обратите внимание, что произошло дальше. Он не сломался психологически, а продолжил играть уверенно. В оставшееся время у меня не было к нему претензий. Вспомните его спасения, в том числе после удара Фомина перед перерывом. Отличный сейв! Да и когда Гладышев пробил в штангу, Влад вовремя сократил дистанцию.

Для вратаря это очень важный показатель. Любой может ошибиться, но класс проявляется в том, как ты реагируешь на неудачу. Тороп сумел собраться и до конца матча выглядел весьма достойно. И верх весь снял, и внизу играл уверенно.

Здесь нужно учитывать еще один момент.

— Какой?

— ЦСКА старается разыгрывать мяч от ворот. И тут надо понимать, кто лучше играет ногами — Тороп или Бориско.

— В «Балтике» Бориско в основном играл через выносы, длинные передачи.

— Об этом и речь. В «Балтике» был несколько другой, более простой футбол. А Тороп еще при нас играл в «квадрат» в роли нейтрального. И смотрелся достойно. У него очень хорошая левая нога, он прилично работает с мячом.

Мне кажется, на дерби со «Спартаком» нужно ставить Влада. Иначе можно сломать его психологически. Понимаю, что конкуренция — вещь нужная, но тут, наверное, надо учитывать все факторы. С другой стороны, Бориско ведь тоже не просто так покупали. Так что тренерам, конечно, придется поломать голову.

— Но вы все-таки склоняетесь к кандидатуре Торопа?

— Да. Повторюсь, он однозначно ошибся в эпизоде с первым голом. Я даже не о его передаче, которую перехватили (так нередко бывает у вратарей), а об ударе Тюкавина, с которым он, увы, не справился. Но дальше Влад играл уверенно, выручал команду. Поэтому не вижу причин предъявлять ему серьезные претензии по остальной части матча.

Хотя повторюсь: ситуация для тренерского штаба действительно сложная.

— Как оцениваете прогресс Кирилла Данилова? Дмитрий Игдисамов очень высоко отзывается о его физических данных.

— Кирилл действительно хорошо выглядит. Прогресс очевиден. Но я бы пока не спешил с глобальными выводами. Надо более детально смотреть. У него приличная скорость, хорошая левая нога, правильный выбор позиции. Психологически он тоже смотрится уверенно. Но все это нужно оценивать на дистанции.

Посмотрим, насколько стабильно Данилов будет прогрессировать, как выдержит нагрузки. И самое главное — чтобы обошлось без травм. Потенциал у него серьезный, но пока рано говорить, что он уже полностью сформировался как защитник высокого уровня. Тут же еще многое познается в сравнении. Кто сильнее: Данилов или ушедший в «Зенит» Дивеев?

Кирилл Глебов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Глебову комфортнее играть на месте левого вингера

— А как вам Мохаммед Аззи? Кажется, он практически моментально вписался в схему Игдисамова на позиции правого латераля.

— Здесь все логично. Он типичный фланговый защитник (больше — латераль) с необходимым набором качеств. У него сумасшедшая скорость, очень хорошие физические данные, приличная техника. Аззи прекрасно проявлял себя в махачкалинском «Динамо», перерос уровень этой команды.

А после перехода в ЦСКА сразу подтвердил свой класс. Считаю, что с этим трансфером армейцы попали точно в цель. Если оценивать по пятибалльной шкале, поставлю пять из пяти.

— Перейдем к Кириллу Глебову. Не кажется ли вам, что в нынешней схеме он чувствует себя не совсем комфортно? Не показалось, что против «Динамо» он нередко смещался в центр и фактически действовал вторым нападающим рядом с Лусиано?

— Думаю, это была тренерская установка на конкретный матч. Было отчетливо видно, что при обороне ЦСКА перестраивался на схему 3-5-2. Глебов поднимался выше и действовал рядом с нападающим, закрывал середину.

Логика понятна. «Динамо» играет с высокой линией обороны, поэтому тренеры армейцев хотели использовать скорость Кирилла за спинами защитников бело-голубых. И это работало. Вспомните, как Глебов убежал один на один с Луневым. Там, правда, чуть до его удаления дело не дошло — хорошо, что обошлось. Судья — молодец, разобрался, да и Лунев надежно сыграл.

При этом лично мне кажется, что Глебову комфортнее на позиции левого вингера.

— Почему?

— Когда Кирилл получает мяч на левом фланге, смещается под правую ногу и набирает скорость, он становится особенно опасен. Там ему проще использовать свои сильные качества. Мы это видели в кубковой встрече с «Ростовом».

А вот Ванька Олейников, на мой взгляд, больше подходит на роль второго нападающего, чем Глебов.

— Вот как?

— Я видел, как Иван играл в других командах. Он футболист другого плана, более творческий.

Глебов — это прежде всего скорость, техника, резкость, умение обыгрывать на пространстве. А Олейникову нужно давать свободу. Он любит нестандартные решения, умеет обострять из центральной зоны.

Сейчас Иван в какой-то степени привязан к позиции. Мне кажется, его нужно раскрепощать. Тогда он принесет еще больше пользы. В том же подыгрыше Олейников действует эффективнее Глебова.

Матеус Алвес. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

А если бы Алвес забил, мы бы говорили о том, какой Игдисамов молодец?

— Владислав Радимов после матча с «Динамо» покритиковал Игдисамова за замену Глебова на Алвеса. По его мнению, армейцы потеряли в скорости и мобильности.

— А у меня возникает встречный вопрос. Если бы Алвес реализовал свой момент, о чем бы мы сейчас говорили? О том, что замена Игдисамова сработала?

— Видимо, да.

— Наверное, сразу бы сказали, какой тренер армейцев молодец, как здорово угадал с Алвесом. И наверняка добавили бы, что Глебов к тому времени уже подсел физически.

Алвес не забил, и теперь многие обсуждают ошибку тренера. Хотя, реализуй он свой момент, никому бы и в голову не пришло критиковать эту замену. Поэтому я бы не стал делать такие категоричные выводы. На мой взгляд, после 75-й минуты ЦСКА просел не из-за ухода Глебова.

— А из-за чего?

— Команда в целом стала уступать в центре поля. Нужно понимать, какая нагрузка ложится на Облякова и Кисляка. Они играют в чемпионате, Кубке, вызываются в сборную. Огромный объем работы, постоянные матчи! При этом равноценной замены им сейчас нет. Рано или поздно такая нагрузка начинает сказываться...

— А что с Матеусом Алвесом? Он ярко начинал в ЦСКА, но затем сбавил обороты, были травмы. Челестини перестал на него рассчитывать. Да и сейчас Игдисамов не всегда находит ему место в составе.

— Здесь очень важна игровая схема. Алвес по своим качествам больше подходит на позицию «десятки», ему комфортнее находиться ближе к центру поля.

Когда команда играла по схеме 4-2-3-1, он выглядел гораздо ярче. В нынешней системе ему сложнее найти оптимальную позицию.

Плюс, насколько я помню, была история со сборной. Он хотел сыграть на молодежном чемпионате мира, получил вызов в сборную Бразилии, но клуб не отпустил. Я не знаю всех нюансов, но, думаю, психологически это могло его где-то подкосить.

Потом последовали травма, спад, смена тренера. Одно наложилось на другое. В итоге год получился скомканным. А ведь начинал он действительно очень ярко.

Хотя , забей он в дерби с «Динамо», все бы забыли о его каких-то недостатках. Критерием работы в любом случае является результат.

Иван Олейников. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Аззи и Олейников могут сдержать Барко и Маркиньоса

— Трансфер Аззи вы оценили на пять из пяти. А Олейникову сколько поставите?

— По Ивану пока рано делать окончательные выводы. Он пришел позже, провел всего несколько матчей.

Аззи сыграл больше, и по нему уже понятно, что это готовый футболист, который сразу усилил команду. Олейников тоже выглядит хорошо. Качественный игрок, но ему нужно время. Посмотрим, как он будет реализовывать себя дальше, когда начнет регулярно забивать и отдавать голевые передачи.

Хотя его пас уже принес ЦСКА три очка в Махачкале. Думаю, через шесть-семь туров можно будет дать более объективную оценку.

— Олейников на днях заметил: исход дерби со «Спартаком» во многом будет зависеть от правого фланга ЦСКА. Именно там армейцам придется противостоять Маркиньосу, туда же часто смещается Барко. Согласны?

— Давать какие-то конкретные рекомендации Игдисамову с моей стороны некорректно. Для этого нужно находиться внутри команды, знать состояние каждого футболиста. Мы можем рассуждать со стороны, строить предположения, но не владеем всей информацией.

— Интересно ваше мнение со стороны, ваши мысли.

— Если все здоровы и если Ваня Олейников говорит про важность армейского правого фланга, то тогда его и надо поставить справа. Пусть он вместе с Аззи и борется с Маркиньосом и Барко. Почему нет?

— А Глебова тогда отправили бы налево?

— Да, Кирилла я бы поставил слева.

— Считаете, что Аззи и Олейников способны сдержать Маркиньоса и Барко?

— На бумаге шансы у них неплохие, могут сдержать. Но окончательный ответ даст только матч.

Вообще нас ждет очень интересное противостояние. У «Спартака» мощная группа атаки. А у ЦСКА в обороне сейчас своеобразный сплав молодости и опыта. Очень многое будет зависеть и от борьбы в центре поля.

— Кстати, вы согласны с мнением Леонида Слуцкого, который считает, что Кисляк и Обляков — лучшая пара центральных полузащитников РПЛ?

— На данный момент — да. По мне, это лучшая пара опорных полузащитников чемпионата России.

Посмотрите, как они взаимодействуют в паре! Практически идеально понимают друг друга. Здесь и сыгранность, и мобильность, и огромный объем работы. Не зря же и Карпин в сборной использует в центре эту пару. Валерий Георги еви ч по достоинству оценивает их качества.

Причем дело не только в том, сколько они бегают. Важно, какие решения принимают, как быстро оценивают ситуацию, насколько качественно работают с мячом.

На данном этапе Кисляк и Обляков действительно лучшая пара в РПЛ. Поэтому их противостояние с полузащитниками «Спартака» будет одним из ключевых моментов дерби.

Матвей Кисляк и Данил Круговой. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Равноценной замену Кисляку нет

— Матвей Кисляк вам хорошо знаком. При вас начиналось его восхождение в ЦСКА. Нет сожаления, что летом он не уехал в «Бешикташ»? Или ему пока рано покидать РПЛ?

— Никаких сожалений у меня нет. Здесь нужно учитывать не только интересы самого Матвея, но и интересы ЦСКА. Насколько клуб готов его отпустить? Мы прекрасно понимаем, что равноценной замены Кисляку сейчас нет.

Вспомните один из матчей, когда Матвей получил травму и его пришлось заменить. Игра ЦСКА сразу изменилась, команда потеряла в качестве.

Его роль на поле очень существенная. Поэтому для армейцев уход Кисляка сейчас станет огромной потерей.

К продаже должны быть готовы обе стороны. ЦСКА должен понимать, кем заменить Матвея, а покупатель — предложить деньги, которые устроят клуб. Все остальное — вопрос переговоров. Если Кисляк пока никуда не уехал, значит, его время еще не пришло.

— А вам не кажется, что Матвей уже перерос уровень РПЛ?

— А что значит «перерос»? Он хорошо выглядит, становится одним из лидеров чемпионата России. Но почему обязательно нужно куда-то спешить? Если Матвей продолжит выступать на таком же уровне до лета, ничего страшного точно не произойдет. Наоборот, еще больше окрепнет, наберется опыта. И получит достойное предложение из-за рубежа.

Тамерлан Мусаев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

На острие сыграет Мусаев

— Поговорим о нападении. Лусиано пропустит дерби из-за перебора желтых карточек. Кто сыграет на острие?

— Если мы говорим о ярко выраженных центральных нападающих, то сейчас у ЦСКА остаются Мусаев и Воронов.

Попович — футболист другого плана. Он может сыграть справа, слева, в центре. Олейников тоже больше подходит для игры из глубины. А вот с точки зрения борьбы с защитниками Мусаев выглядит предпочтительнее. У него хорошие физические данные, он способен цепляться за мячи, выигрывать единоборства, держать защитников в напряжении.

Именно в этом компоненте Тамерлан сейчас сильнее остальных футболистов, которые могут выйти на острие атаки ЦСКА. Поэтому мне кажется, что против «Спартака» логичнее использовать именно его.

— Но есть же еще вариант с «ложной девяткой» в лице, например, Олейникова?

— Проблема в том, что при таком варианте придется слишком многое перестраивать.

— В смысле?

— Допустим, Олейников играет » ложную девятку » . Тогда кто выходит справа? Можно поставить туда Глебова. А кто будет слева?

Есть Матеус Рейс, можно было бы рассмотреть такую конфигурацию: Рейс сыграл бы слева в обороне, Круговой поднялся бы выше, Глебов занял бы свою позицию. Тогда появилась бы возможность использовать Олейникова в центре нападения.

Но мы не знаем, в каком состоянии находится Рейс, насколько он готов, пропустив уже три матча. Против «Динамо» он был в заявке. Но готов ли выйти против «Спартака»? Пока вопрос.

Поэтому сейчас линия обороны ЦСКА более-менее понятна: Абдулкадыров, Данилов, Жоао Виктор, справа Аззи, слева Круговой. В центре поля — Кисляк и Обляков. Здесь тоже практически нет вариантов.

А впереди, на мой взгляд, должны играть Мусаев, Глебов и Олейников.

— То есть Мусаев в центре, Олейников справа, Глебов слева?

— Я говорю о тройке футболистов, которых хотел бы видеть в атаке. А как их расположить — это уже решение тренерского штаба.

У ЦСКА сейчас не такой большой выбор. Есть еще Алвес, Попович, молодые ребята. Но против «Спартака» очень важно не уступить в единоборствах. Защитники красно-белых умеют навязывать борьбу. Их нужно обыгрывать, выдерживать физическое давление.