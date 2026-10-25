«Спартак» выиграл два последних официальных дерби у ЦСКА с одинаковым счетом

Московский «Спартак» перед встречей 12-го тура РПЛ с ЦСКА выиграл два последних официальных матча против армейцев. Оба дерби завершились со счетом 1:0 в пользу красно-белых.

Последняя игра состоялась 6 мая 2026 года в финале Пути регионов Кубка России. Единственный гол на десятой минуте забил Руслан Литвинов. Победа позволила «Спартаку» выйти в суперфинал турнира.

Предыдущее дерби прошло 22 ноября 2025 года в рамках чемпионата России. Тогда красно-белые также победили на своем поле со счетом 1:0. Таким образом, ЦСКА не забивает сопернику на протяжении двух официальных очных встреч подряд.

До этой серии армейцы обыграли «Спартак» на своем стадионе 5 октября 2025 года — 3:2. Новая игра станет для команд первой встречей в нынешнем сезоне РПЛ и пройдет на поле ЦСКА.

После 11 туров «Спартак» набрал 23 очка и занимает третье место. У ЦСКА 22 очка и четвертая позиция. В предыдущем туре красно-белые победили «Рубин» (4:0), а армейцы проиграли московскому «Динамо» (1:3).

Дерби состоится 25 октября на «ВЭБ Арене». Начало — в 16.00 мск.