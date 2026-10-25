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«Спартак» выиграл два последних официальных дерби у ЦСКА с одинаковым счетом

Антон Роговский
Россия. Москва. 6 мая 2026 года. «Лукойл-Арена». Футбол. Финал Пути регионов Кубка России. Матч между командами «Спартак» (Москва) и ЦСКА - 1:0. Вратарь ЦСКА Владислав Тороп.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Московский «Спартак» перед встречей 12-го тура РПЛ с ЦСКА выиграл два последних официальных матча против армейцев. Оба дерби завершились со счетом 1:0 в пользу красно-белых.

Последняя игра состоялась 6 мая 2026 года в финале Пути регионов Кубка России. Единственный гол на десятой минуте забил Руслан Литвинов. Победа позволила «Спартаку» выйти в суперфинал турнира.

Предыдущее дерби прошло 22 ноября 2025 года в рамках чемпионата России. Тогда красно-белые также победили на своем поле со счетом 1:0. Таким образом, ЦСКА не забивает сопернику на протяжении двух официальных очных встреч подряд.

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До этой серии армейцы обыграли «Спартак» на своем стадионе 5 октября 2025 года — 3:2. Новая игра станет для команд первой встречей в нынешнем сезоне РПЛ и пройдет на поле ЦСКА.

После 11 туров «Спартак» набрал 23 очка и занимает третье место. У ЦСКА 22 очка и четвертая позиция. В предыдущем туре красно-белые победили «Рубин» (4:0), а армейцы проиграли московскому «Динамо» (1:3).

Дерби состоится 25 октября на «ВЭБ Арене». Начало — в 16.00 мск.

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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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ЦСКА — «Спартак»: прогноз и коэффициенты на матч РПЛ
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
5
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
8
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
9
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
10
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо 3 : 1
24.10 15:00 Факел – Родина 0 : 1
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов 0 : 2
24.10 19:30 Краснодар – Балтика 1 : 1
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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Максим Глушенков
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Зенит

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Маркиньос

Спартак

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Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

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