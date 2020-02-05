«Флумииненсе» отказался продавать Маркоса Паулу в ЦСКА за семь миллионов евро

«Флуминенсе» ответил отказом на предложение ЦСКА продать нападающего Маркоса Паулу. Об этом сообщает Globoesporte.

Сообщается, что ЦСКА предлагал семь миллионов евро за 50 процентов экономических прав на игрока. Руководство «Флу» не намерено возвращаться к этому вопросу. Они считают, что смогут выручить за игрока больше в следующие трансферные окна.

Сам футболист также не проявил интереса к такому предложению. Он предпочитает дождаться предложения из европейского топ-чемпионата. 19-летний игрок провел 30 матчей за «Флуминенсе» и забил шесть мячей.