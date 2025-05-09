Экс-тренер Гладышева: «Чего-то выдающегося Ярик не показывал. Вот Тюкавин был суперталант»

Бывший тренер академии «Динамо» Филипп Соколинский в интервью «СЭ» сравнил молодых Ярослава Гладышева и Константина Тюкавина.

— То есть ощущения, что Гладышев через пару лет обязательно выстрелит в РПЛ, у вас тогда не было?

— Да. Чего-то выдающегося в игре Ярика мы тогда не наблюдали. Вот про Костю Тюкавина сразу можно было сказать, что растет суперталант и что нам, тренерам, нужно сделать все от нас зависящее, чтобы он дошел до уровня основы и заиграл в РПЛ.

А Ярик брал трудолюбием. Семья тоже на него влияла. Папа — футбольный тренер, который сыну уделял много времени и внимания, что-то тоже, думаю, корректировал, а где-то и подстегивал, мотивировал на дальнейший рост.

Тут же как? Либо ты по духу спортсмен: тогда бьешься за место в составе. Либо просто футболист, который посещает тренировки. Мол, ты в форме, экипировке, уже в «Динамо» и тебе уже есть что рассказать друзьям. Вот Ярик — из первой категории.

— Значит, на уровне юношеской команды «Динамо» Тюкавин был чуть ли не на голову выше Гладышева?

— Тюкавин всегда выделялся. Я его помню с 5-6 лет. Ярика, конечно, по юношам и детям с Костей не сравнить. Повторюсь: у Гладышева было меньше таланта. Он тогда брал в основном трудолюбием.