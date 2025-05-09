Экс-тренер академии «Динамо»: «Гладышев обижался, когда не проходил в состав»
Бывший тренер академии «Динамо» Филипп Соколинский в интервью «СЭ» рассказал о работе в юношеской команде с нападающим Ярославом Гладышевым.
— Помню, в академию «Динамо» пришла группа ребят из Тольятти. Максим Кипкаев, Арсен Захарян и как раз Ярик Гладышев. Я тогда работал с ребятами 2002 года рождения. Гладышев — 2003-го, был в команде, которую вел Дмитрий Половинчук. Где-то за полтора-два года до выпуска мы начали играть в ЮФЛ (турнир только запустился). И я стал привлекать в нашу команду ребят 2003 года рождения, в том числе Ярика.
— И он сразу стал игроком старта?
— Нет, скорее являлся игроком обоймы. Чаще играл тогда Костя Тюкавин. Ярослав нередко оставался в запасе, выходил минут на 20-30. Понятное дело, обижался... И, кстати говоря, на тот момент даже у руководителей академии «Динамо» были сомнения в том, соответствует ли Гладышев нашему уровню.
— Вот как?
— Да. Потому что не очень хорошо вел борьбу. Технически был оснащен прилично, но не всегда принимал правильные решения. Но потом он действительно резко прибавил. Даже сейчас сразу и не отвечу, с чем был связан такой скачок. Возможно, с его большим желанием, настроем, спортивной злостью. Но в одном матче (сейчас уже не вспомню, в каком) мы увидели совершенно другого Гладышева на поле. Разница просто огромная! Он выиграл два подряд единоборства. Мы с тренерами переглянулись: «Ничего себе! Что с ним произошло-то? Чего он объелся?» И после той игры как будто какой-то тумблер у него в голове переключился. Ярик стал втыкаться в единоборства. Начал грамотно укрывать мяч корпусом, как это делал Костя Тюкавин, у которого эти качества были развиты очень хорошо. Дальше мы уже с ним работали по методике, разработанной в академии.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
8
|Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|- : -
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2