Экс-тренер академии «Динамо»: «Гладышев обижался, когда не проходил в состав»

Бывший тренер академии «Динамо» Филипп Соколинский в интервью «СЭ» рассказал о работе в юношеской команде с нападающим Ярославом Гладышевым.

— Помню, в академию «Динамо» пришла группа ребят из Тольятти. Максим Кипкаев, Арсен Захарян и как раз Ярик Гладышев. Я тогда работал с ребятами 2002 года рождения. Гладышев — 2003-го, был в команде, которую вел Дмитрий Половинчук. Где-то за полтора-два года до выпуска мы начали играть в ЮФЛ (турнир только запустился). И я стал привлекать в нашу команду ребят 2003 года рождения, в том числе Ярика.

— И он сразу стал игроком старта?

— Нет, скорее являлся игроком обоймы. Чаще играл тогда Костя Тюкавин. Ярослав нередко оставался в запасе, выходил минут на 20-30. Понятное дело, обижался... И, кстати говоря, на тот момент даже у руководителей академии «Динамо» были сомнения в том, соответствует ли Гладышев нашему уровню.

— Вот как?

— Да. Потому что не очень хорошо вел борьбу. Технически был оснащен прилично, но не всегда принимал правильные решения. Но потом он действительно резко прибавил. Даже сейчас сразу и не отвечу, с чем был связан такой скачок. Возможно, с его большим желанием, настроем, спортивной злостью. Но в одном матче (сейчас уже не вспомню, в каком) мы увидели совершенно другого Гладышева на поле. Разница просто огромная! Он выиграл два подряд единоборства. Мы с тренерами переглянулись: «Ничего себе! Что с ним произошло-то? Чего он объелся?» И после той игры как будто какой-то тумблер у него в голове переключился. Ярик стал втыкаться в единоборства. Начал грамотно укрывать мяч корпусом, как это делал Костя Тюкавин, у которого эти качества были развиты очень хорошо. Дальше мы уже с ним работали по методике, разработанной в академии.