Филипенко считает, что «Урал» пока не избежал вылета

Защитник «Уарала» Егор Филипенко считает, что его команда пока не избежала вылета.

«Конечно, нет. Все еще очень рядом. Все еще впереди. Да, у нас есть определенный запас очков. Но мы точно себя ни от чего не обезопасили. Так что надо набирать очки еще и биться до последнего во всех оставшихся матчах», — цитируют «Известия» Филипенко.

После 23 туров «Урал» занимает 11-е место в чемпионате России, набрав 25 очков.