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Филип Уремович — об урезании зарплаты: «Если обстоятельства не изменятся, мы продержимся»

16:02
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Защитник «Рубина» Филип Уремович поделился мнением о снижении зарплат футболистов из-за пандемии коронавируса.

Ранее стало известно, что казанцы сократили зарплату своим игрокам и тренерскому штабу на 50 процентов.

— Ситуация плохая не только для футболистов, но и для всех людей, — приводит слова Уремовича Total-croatia-news.com. — Экономическая ситуация далека от идеальной. Я читаю в новостях, что в «Ливерпуле» не урезают зарплату, но сами игроки жертвуют деньги на гуманитарные цели. С другой стороны каждый клуб действует по-своему. Возможно, некоторым богатым клубам не приходится ничего урезать. Мою команду спонсирует нефтяная компания, и мы знаем, какова нынешняя ситуация с ценами на нефть. Никому не нравится терять деньги, но если обстоятельства не изменятся, то мы продержимся.

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