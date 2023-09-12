Филимонов заявил, что его не впечатляет старт сезона «Спартака» под руководством Абаскаля

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов в комментарии для «СЭ» оценил результаты красно-белых в начале сезона-2023/24.

«Начало сезона под руководством Абаскаля не впечатляет. Но он и до этого мало кого впечатлял. Разве что первая половина прошлого сезона была более-менее. Непонятный выбор стартового состава? Тренеру виднее. Значит он что-то знает. Он видит, как кто тренируется», — сказал Филимонов «СЭ».

После семи туров «Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. 16 сентября красно-белые сыграют против «Сочи». Начало матча — в 19.00 по московскому времени.