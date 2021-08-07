Фернандо ждет предложения от «Спартака»
Матеус Де Фария, агент бывшего полузащитника «Спартака» Фернандо, в рассказал «СЭ» о ситуации с будущем игрока.
«Фернандо стал свободным агентом после окончания контракта в Китае. Сейчас мы пока ждем предложение от «Спартака». Фернандо очень любит этот клуб и хочет вернуться. Он уверен, что сможет помочь любимой команде и ему интересно поработать с Руем Виторией», — сказал Де Фария «СЭ».
29-летний Фернандо выступал за «Спартак» с 2016 по 2019 год. За красно-белых он сыграл 78 официальных матчей, в которых отличился 11 голами.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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