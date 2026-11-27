Правильность решений Дмитрия Сафьяна на матче ЦСКА — «Зенит» оценит его брат — АВАР Роман Сафьян

Необычная бригада будет работать на игре 16-го тура ЦСКА — «Зенит». Ассистентом судьи назначен Дмитрий Сафьян, а его решения, если понадобится, в ВАР-центре будет оценивать младший брат — АВАР Роман Сафьян.

Интересно, что в таком же составе они помогали Иналу Танашеву в другом матче с участием зенитовцев — «Спартак» — «Зенит» (2:0), который состоялся 23 августа. Тогда Сафьян-старший тоже был вторым ассистентом, а Сафьян-младший — АВАР.

Кстати, в бригаду Танашева, как и в августе, сейчас включены Рустам Мухтаров (первый ассистент), Никита Новиков (резервный) и Артур Федоров (ВАР).