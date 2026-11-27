Мажич — об удалении Осипенко: «Помощник сообщил судье, что нарушения не было»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич объяснил решение удалить защитника московского «Динамо» Максима Осипенко в матче 15-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

«Кордоба правильно сыграл в мяч, Осипенко опоздал и ударил его. После этого ВАР открыл ракурс, на котором было видно, где находится второй защитник «Динамо». Мяч удобно шел вперед. Если бы не было нарушения, Кордоба мог спокойно обработать мяч и выйти один на один с вратарем. Здесь были все критерии лишения явной возможности забить гол», — сказал Мажич в программе «Судейская аналитика» с Кириллом Набабкиным.

Специалист также рассказал, почему главный арбитр Кирилл Левников первоначально не зафиксировал нарушение.

«Судья смотрел на это единоборство со спины, и у него не было информации. Он получил информацию от помощника, который смотрел сбоку. Помощник сообщил главному судье, что нарушения не было. Но это была ошибочная информация», — объяснил Мажич.

Руководитель департамента судейства отметил, что видеоассистенты оперативно разобрались в эпизоде и правильно подобрали ракурсы для просмотра.

«Экспертная комиссия также единогласно и очень быстро приняла решение. Это было правильное вмешательство ВАР, а судья после просмотра принял правильное решение — показал красную карточку и удалил Осипенко», — добавил Мажич.

22 ноября Левников удалил Осипенко на 44-й минуте после вмешательства ВАР.