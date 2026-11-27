Банк России выпустит памятные монеты в честь пяти футбольных клубов

Банк России 30 ноября выпустит в обращение пять памятных серебряных монет серии «Российский спорт», посвященных ЦСКА, «Спартаку», «Зениту», «Локомотиву» и московскому «Динамо», сообщает пресс-служба регулятора.

Номинал каждой монеты составляет три рубля, тираж — три тысячи экземпляров. Монеты изготовлены из серебра 925-й пробы. Масса чистого серебра в каждой — 31,1 грамма. На оборотной стороне размещены цветные эмблемы клубов и изображения футболистов.

В 2023 году Банк России выпустил памятные монеты с символикой ЦСКА, «Локомотива» и «Динамо», а в 2024-м — «Спартака». Их номинал составлял один рубль.