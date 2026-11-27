Мажич — о пенальти в матче ЦСКА — «Ахмат»: «ВАР сначала разбирался правильно»
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич объяснил ошибочное назначение пенальти в ворота ЦСКА в матче 15-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2).
«Круговой находился чуть впереди, Мелкадзе использовал руки. Круговой потерял равновесие и естественно упал на газон. Никакого дополнительного движения не было. К сожалению, ВАР и АВАР ошибочно разобрались в этом эпизоде и не сделали правильный выбор камеры», — сказал Мажич в программе «Судейская аналитика» с Кириллом Набабкиным.
Специалист отметил, что первоначально ВАР правильно оценивал эпизод, но после обсуждения с АВАР изменил свою позицию.
«ВАР сначала разбирался правильно, использовал критерии и был готов сказать судье, что пенальти нет и нужно продолжать игру. Но после этого начал обсуждать эпизод с АВАР, который посчитал, что было дополнительное движение со стороны Кругового. При этом они не открыли реверс-камеру», — объяснил Мажич.
21 ноября главный судья Артем Чистяков после вмешательства ВАР назначил пенальти за контакт Кругового с Мелкадзе. На 52-й минуте Лечи Садулаев реализовал 11-метровый.
ЭСК РФС единогласно признала решение ошибочным. Чистяков, ВАР Иван Абросимов и АВАР Владимир Москалев не получили назначений на 16-й тур РПЛ.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Динамо
|15
|10
|2
|3
|24-14
|32
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2
|Зенит
|15
|10
|1
|4
|33-18
|31
|
3
|Спартак
|15
|9
|3
|3
|28-12
|30
|
4
|Краснодар
|15
|7
|6
|2
|26-19
|27
|
5
|ЦСКА
|15
|7
|5
|3
|24-18
|26
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6
|Ростов
|15
|6
|4
|5
|21-19
|22
|
7
|Рубин
|15
|5
|6
|4
|17-19
|21
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8
|Балтика
|15
|5
|5
|5
|19-15
|20
|
9
|Крылья Советов
|15
|4
|6
|5
|19-23
|18
|
10
|Оренбург
|15
|3
|8
|4
|14-16
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|5
|6
|18-20
|17
|
12
|Динамо Мх
|15
|5
|2
|8
|18-27
|17
|
13
|Локомотив
|15
|3
|5
|7
|17-21
|14
|
14
|Родина
|15
|3
|3
|9
|15-30
|12
|
15
|Акрон
|15
|2
|6
|7
|17-27
|12
|
16
|Факел
|15
|2
|3
|10
|11-23
|9
|28.11
|14:00
|Рубин – Акрон
|- : -
|28.11
|16:30
|ЦСКА – Зенит
|- : -
|28.11
|19:00
|Балтика – Ахмат
|- : -
|29.11
|13:00
|Оренбург – Родина
|- : -
|29.11
|15:15
|Ростов – Краснодар
|- : -
|29.11
|17:30
|Крылья Советов – Динамо
|- : -
|29.11
|19:45
|Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|30.11
|19:30
|Факел – Спартак
|- : -
|П
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Педро
Зенит
|7
|
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Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Вячеслав Бардыбахин
Акрон
|14
|1
|4
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|13
|1
|3