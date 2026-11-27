Мажич — о пенальти в матче ЦСКА — «Ахмат»: «ВАР сначала разбирался правильно»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич объяснил ошибочное назначение пенальти в ворота ЦСКА в матче 15-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2).

«Круговой находился чуть впереди, Мелкадзе использовал руки. Круговой потерял равновесие и естественно упал на газон. Никакого дополнительного движения не было. К сожалению, ВАР и АВАР ошибочно разобрались в этом эпизоде и не сделали правильный выбор камеры», — сказал Мажич в программе «Судейская аналитика» с Кириллом Набабкиным.

Специалист отметил, что первоначально ВАР правильно оценивал эпизод, но после обсуждения с АВАР изменил свою позицию.

«ВАР сначала разбирался правильно, использовал критерии и был готов сказать судье, что пенальти нет и нужно продолжать игру. Но после этого начал обсуждать эпизод с АВАР, который посчитал, что было дополнительное движение со стороны Кругового. При этом они не открыли реверс-камеру», — объяснил Мажич.

21 ноября главный судья Артем Чистяков после вмешательства ВАР назначил пенальти за контакт Кругового с Мелкадзе. На 52-й минуте Лечи Садулаев реализовал 11-метровый.

ЭСК РФС единогласно признала решение ошибочным. Чистяков, ВАР Иван Абросимов и АВАР Владимир Москалев не получили назначений на 16-й тур РПЛ.