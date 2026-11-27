ЭСК поддержала решение Левникова удалить Осипенко в матче «Динамо» — «Краснодар»

Экспертно-судейская комиссия РФС признала верным решение арбитра Кирилла Левникова удалить защитника московского «Динамо» Максима Осипенко в матче 15-го тура чемпионата России с «Краснодаром», сообщает пресс-служба РФС.

Игра команд прошла 22 ноября в Москве и завершилась ничьей со счетом 1:1. На 44-й минуте Левников после вмешательства ВАР удалил Осипенко за фол на нападающем «быков» Джоне Кордобе. ЭСК РФС единогласно поддержала решение главного арбитра.

«Джон Кордоба («Краснодар») в нормальной манере опережает соперника и играет в мяч, обрабатывая его под свой контроль. Максим Осипенко («Динамо») пытается сыграть в мяч, но не делает этого. Он бьет по ноге соперника, влияя на его возможность продолжить атакующие действия. Учитывая место нарушения, направление атаки, расположение игроков обороны и возможность продолжить контролировать мяч, комиссия оценивает данное нарушение правил как лишение явной возможности забить гол», — говорится в мотивировке.

«Динамо» набрало 32 очка за 15 туров и лидирует в чемпионате России. «Краснодар» с 27 очками занимает четвертое место в турнирной таблице.