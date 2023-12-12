Фернандеш надеется, что «Локомотив» сможет побороться за чемпионство в этом сезоне

Бывший футболист «Локомотива» Мануэл Фернандеш высказался о выступлении московской команды в текущем сезоне РПЛ.

«Я сейчас не особо слежу за «Локомотивом». Но я знаю, что у железнодорожников сейчас неплохо идут дела. Отставание о первого места всего лишь в семь очков. Мне тяжело сказать смогут ли они побороться за чемпионство в этом сезоне, но я очень на это надеюсь», — цитирует Фернандеша Metaratings.ru.

«Локомотив» после 18 туров располагается на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очко. «Краснодар» лидирует с 38 очками. «Зенит» (36) идет вторым. Тройку сильнейших замыкает «Динамо» (32).