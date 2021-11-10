Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Фернандес высказался о своем первом сезоне в ЦСКА без еврокубков

20:28
Марио Фернандес. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Марио Фернандес. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Защитник ЦСКА Марио Фернандес в интервью «СЭ» высказал о текущем сезоне.

«Сейчас очень непростой период дня нас, мы все время боролись за первые места, чтобы играть в Лиге чемпионов, — отметил Фернандес. — А если уж не в Лиге чемпионов, то хотя бы в Лиге Европы. Но сейчас, к сожалению, такой аномальный год для нас, когда мы не играем в еврокубках вообще. И это не очень хорошо, потому что статус нашего клуба предполагает постоянное участие в международных турнирах. Но мы максимально работаем для того, чтобы поднять наш уровень подготовки, переломить эту неприятную для нас ситуацию и опять находиться в группе лидеров».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Севастиан Терлецкий все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Фастфуд: вред или польза для человека
Большее число госпитализированных с COVID-19 привитых оказалось в Московской области
0