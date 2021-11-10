Фернандес высказался о своем первом сезоне в ЦСКА без еврокубков

Защитник ЦСКА Марио Фернандес в интервью «СЭ» высказал о текущем сезоне.

«Сейчас очень непростой период дня нас, мы все время боролись за первые места, чтобы играть в Лиге чемпионов, — отметил Фернандес. — А если уж не в Лиге чемпионов, то хотя бы в Лиге Европы. Но сейчас, к сожалению, такой аномальный год для нас, когда мы не играем в еврокубках вообще. И это не очень хорошо, потому что статус нашего клуба предполагает постоянное участие в международных турнирах. Но мы максимально работаем для того, чтобы поднять наш уровень подготовки, переломить эту неприятную для нас ситуацию и опять находиться в группе лидеров».