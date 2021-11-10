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Марио Фернандес заявил, что в ближайшие два года завершит карьеру

20:40
Марио Фернандес. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Марио Фернандес. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Защитник ЦСКА Марио Фернандес в интервью «СЭ» рассказал, когда завершит карьеру.

«Принял решение завершить выступления за сборную после игры с Данией на Евро, — заявил Фернандес. — Но думал об этом и раньше. Близким людям всегда говорил, что не собираюсь играть до 40 лет. Думал, что буду играть до 30, и так уже перехлестываю отмеченный для себя период. Сейчас планирую, что 32-33 года — это, наверное, мой предел».

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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