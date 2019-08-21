Федун заявил, что обратно выкупать Промеса не было смысла

Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался по поводу возможного возвращения вингера Квинси Промеса.

Напомним, что Промес выступал за «Спартак» с 2014 года. В составе москвичей Квинси стал чемпионом России-2017, тогда же завоевал Суперкубок страны. В общей сложности легионер провел 135 официальных матчей, забил 66 мячей и отдал 34 голевых передачи.

— Не было мысли вернуть Промеса этим летом?

— Нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Квинси мы продали за рекордную для себя сумму. И обратно выкупать за такие же деньги футболиста, который, при всем к нему уважении, потерял мотивацию, не имело смысла.

Голландец — большой игрок. Но когда человек проводит 4 — 5 лет на высоком уровне в одной команде, дальше ему становится объективно тяжело — если только это не Месси.

Ведь сегодня Квинси не пробивается в основу «Аякса». Считаю, молодые игроки, которые к нам пришли — Бакаев-старший (а я надеюсь и на младшего), Ларссон, — все станут показывать высокий класс. (Максим Максимов)

Полностью интервью Леонида Федуна — здесь