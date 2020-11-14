РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Федун выразил соболезнования в связи со смертью Джигарханяна

14:01
Леонид Федун. Фото "СЭ"
Леонид Федун. Фото "СЭ"
Теги:

Владелец «Спартака» Леонид Федун в разговоре с «СЭ» высказался о смерти народного артиста СССР и болельщика красно-белых Армена Джигарханяна.

Джигарханян умер утром в субботу, 14 ноября, в возрасте 85 лет.

«Это тяжелая потеря для нашей культуры. Армен Борисович был неподражаемым великим актером и преданным болельщиком московского «Спартака». К сожалению, он не сыграет новых ролей и уже не придет на наш стадион, но навсегда останется в сердцах миллионов».

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир