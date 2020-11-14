Федун выразил соболезнования в связи со смертью Джигарханяна
Владелец «Спартака» Леонид Федун в разговоре с «СЭ» высказался о смерти народного артиста СССР и болельщика красно-белых Армена Джигарханяна.
Джигарханян умер утром в субботу, 14 ноября, в возрасте 85 лет.
«Это тяжелая потеря для нашей культуры. Армен Борисович был неподражаемым великим актером и преданным болельщиком московского «Спартака». К сожалению, он не сыграет новых ролей и уже не придет на наш стадион, но навсегда останется в сердцах миллионов».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.