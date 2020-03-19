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Федун предложил отменить финансовый фэйр-плей из-за коронавируса

12:12
Леонид Федун. Фото Федор Успенский., "СЭ"
Леонид Федун. Фото Федор Успенский., "СЭ"
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Владелец «Спартака» Леонид Федун высказал мнение, что из-за пандемии коронавируса финансовый фэйр-плей нужно отменить.

— Сейчас уже ничего не делается, а расходы клубов, у которых зарубежные футболисты или русские с высокими евро-контрактами уже выросло на 35-40 процентов, — сказал Федун в интервью РБК. — Спонсоры, поскольку нет трансляций, скажут, зачем нужны спонсорские контракты? В связи с этим возникает такой вопрос, например, что делать с финансовым фэйр-плей? Доходов-то нет. Сейчас ни один клуб не выполнит финансовый фэйр-плей. Его надо отменять. Или приостанавливать. Сейчас для транспорта и туризма делают налоговые каникулы. А чем, мы хуже? У нас вообще никаких доходов нет. Поэтому обратиться за налоговыми каникулами. Обратиться в ФИФА с разъяснением по футбольным контрактам, по финансовому фэйр-плей и так далее.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 218 815 человек. Умерших — 8 810, выздоровевших — 84 114. В России на данный момент 147 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

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Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/5e7283f59a7947621c62f4d8?ruid=NaN

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