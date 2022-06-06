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Анохин: «Буду помогать Московской федерации футбола, чем смогу. Готов поддерживать любые вопросы»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший член исполкома комитета РФС Сергей Анохин в разговоре с «СЭ» подвел итоги своей работы на посту главы Московской федерации футбола.

«Желаю успехов Александру Анатольевичу Старцеву на нынешнем пути. Буду помогать федерации, чем смогу. Готов поддерживать любые вопросы, но уже в формате спонсорского совета. Почти 10 лет на посту главы федерации. Много сделано, но и многое не сделано. Однако федерация лучшая в стране. Она готова конкурировать с любыми другими федерациями. Мы одни из лучших не только в России», — сказал Анохин «СЭ».

Выборы главы федерации прошли на внеочередном общем собрании организации в понедельник, решение было принято единогласно. Вице-президентами МФФ были утверждены Дмитрий Бакатин и Александр Семенников. Отмечается, что Анохин переходит на новую должность.

Также Старцев сменит Анохина в составе исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС).

Сергей Анохин
0
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